Усадьба Кусково и Государственный музей керамики — это уникальный историко-культурный ансамбль Москвы, сохранивший дух XVIII века. Комплекс Кусково активно живёт и развивается: в усадьбе проходят художественные выставки, музыкальные фестивали, реконструкции исторических праздников. Просторные аллеи и ухоженные газоны, архитектурные шедевры и богатое музейное собрание делают Кусково местом, где история органично переплетается с современностью.

Усадьба Кусково

Кусково, созданное по заказу графа Петра Шереметева, задумывалось как летняя загородная резиденция для приёмов и увеселений. В середине XVIII века здесь был построен великолепный дворцово-парковый комплекс, включающий роскошный дворец, церковь, оранжерею, павильоны и аккуратно разбитый французский парк с живописными прудами и мраморными статуями.

Когда-то здесь проходили балы, театральные представления и торжества, собирающие цвет московского общества.

Государственный музей керамики

Сегодня на территории усадьбы действует Государственный музей керамики — первый и единственный в России музей, полностью посвящённый керамическому искусству. С момента основания в 1919 году коллекция пополнилась тысячами экспонатов: от античной посуды до авторских работ современных мастеров. Здесь можно увидеть произведения со всего мира, проследить эволюцию керамики на протяжении веков и оценить её художественное разнообразие.

Как добраться

Ближайшие ЖД станции «​Новогиреево» и «Вешняки» в 25-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей парка, где расположена усадьба Кусково не предусмотрено парковки.