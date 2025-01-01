Городская усадьба Разумовского с прилегающим парком находится в Басманном районе Москвы. Парк, раскинувшийся на берегу Яузы, занимает около 40 гектаров, из которых 29 гектаров являются охраняемой территорией. Вознесенская церковь, расположенная неподалеку, служила храмом усадьбы. В советский период парк использовался для организации спортивных площадок.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Курская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле усадьбы есть общественные платные парковки небольшой вместимости.