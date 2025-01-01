Усадьба Roden — исторический особняк в самом сердце Москвы, в двух шагах от Лубянки и Китай-города. За строгим фасадом скрывается элегантное пространство с антикварными деталями, лепниной, зеркалами в золоте и высокими потолками.

Площадка идеально подходит для камерных свадеб, фуршетов, закрытых приёмов, концертов, выставок и киносъёмок. Атмосфера старой Москвы сочетается здесь с современным техническим оснащением и гибкой планировкой залов.

Как добраться

10 минут пешком от станций метро «Лубянка» или «Китай-город». На машине удобный заезд с улицы Маросейка.

Парковка

Платная городская парковка в переулке, места ограничены — рекомендуем такси или каршеринг.