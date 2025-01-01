Усадьба Васильчиковых — историческое пространство в центре Москвы, где прошлое оживает в каждом зале. Сегодня здесь располагается экспозиция, воссоздающая атмосферу столичной жизни XIX века.

Выставка открыта в бывшем кабинете-библиотеке парадной анфилады Главного дома — месте, где когда-то вершились дела и собирались гости. Главный акцент экспозиции — детализированный макет усадебного комплекса конца XIX века, созданный по архивным документам и фотографиям.

Через окна макета со стороны Большой Никитской можно увидеть интерьеры парадных помещений — столовую, будуар, курительную и бальный зал. С противоположной стороны, со стороны Малой Никитской, перед посетителями открывается танцевальный зал с вальсирующими фигурами, словно ожившими со страниц романов Толстого или полотен художников той эпохи.

Как добраться

Усадьба расположена в пешей доступности от станций метро «Арбатская», «Боровицкая», «Александровский сад» и «Библиотека им. Ленина». От любой из них дорога займёт 7–10 минут.

Парковка

В районе усадьбы действует система городских платных парковок. Ближайшие места находятся вдоль Большой и Малой Никитской улиц, поэтому удобнее заранее воспользоваться парковочными приложениями или приехать на общественном транспорте.