Усадьба Зубовых — историческое место в центре Москвы, сочетающее архитектурное наследие и современные возможности для проведения мероприятий. Расположенная в старинном особняке, она сохраняет атмосферу аристократической изысканности XIX века: изящная лепнина, высокие потолки и просторные залы.

Площадка идеально подходит для культурных событий, выставок, концертов, деловых встреч и торжественных мероприятий. Пространство оснащено всем необходимым для комфортного пребывания гостей и организации событий на высоком уровне. Усадьба Зубовых — это гармония истории и современности в сердце столицы.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Таганская» и «Марксистская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле усадьбы нет парковки.