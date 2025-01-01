«Ведогонь-театр» — единственный профессиональный театр в Зеленограде, ставший неотъемлемой частью культурной жизни округа. Его история началась в 1980-х годах, когда группа выпускников Театрального училища им. М.С. Щепкина во главе с режиссёром и уроженцем Зеленограда Павлом Курочкиным решила создать театр в стремительно развивающемся районе Москвы.

Название «Ведогонь» происходит от древнеславянского слова, означающего дух живого существа — здесь оно переосмыслено как творческая энергия, источник вдохновения и силы.

Официальной датой основания считается 23 марта 1999 года — именно тогда коллектив получил статус государственного театра. С тех пор «Ведогонь» прошёл путь от камерной труппы до масштабной театральной сцены, завоевав признание зрителей и профессионального сообщества. Театр регулярно участвует в российских и международных фестивалях, а его постановки не раз удостаивались престижных наград, включая премию «Золотая маска».

Как добраться

От метро «Ховрино» — автобус Е41 до остановки «Ведогонь-театр». От станции МЦД-3 «Крюково» — автобусы 10 или 12.

Парковка

Рядом с театром доступна наземная бесплатная парковка, а также уличные парковочные зоны в пешей доступности.