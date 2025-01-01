Веранда 32.05 — круглогодичное пространство в Саду «Эрмитаж», сочетающее атмосферу уюта и городского праздника. Это место для неспешных завтраков, гастроужинов, живой музыки и вечеров с танцами.

Веранда оформлена в легком, естественном стиле и располагает к отдыху в любое время года. Пространство активно используется для мероприятий, камерных концертов и частных встреч, а зеленая локация в центре города придает каждой встрече особую атмосферу.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Чеховская», «Пушкинская» и «Тверская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле Сада «Эрмитаж» нет парковки.