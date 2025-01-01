Театр «Вернадского, 13» — драматический театр, основанный в 1987 году как центр для творческой молодежи. Расположенный в Ломоносовском районе Москвы, театр известен своим разнообразным репертуаром для разных возрастных групп — от спектаклей для детей до постановок для взрослых.

Театр активно сотрудничает с композитором Варварой Калгановой и хореографом Тамилой Булгаковой. Его сцена также служит местом для уникальных культурных и образовательных инициатив, включая школу дополнительного образования и благотворительные проекты. Площадка регулярно организует выставки, концерты и праздники для детей и взрослых.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Университет» в 10-ти минутах ходьбы, «​Проспект Вернадского» в 20-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.