Verve — бар с характером в самом центре Москвы, камерное пространство с атмосферой уюта и лёгкой богемности. Здесь тихие разговоры за коктейлем гармонично соседствуют с DJ-сетами и вечерними событиями, будь то живая музыка или закрытые встречи.

Интерьер выдержан в винтажной стилистике с кирпичной кладкой, сводами и мягким освещением — это пространство располагает к долгим беседам и неспешному отдыху. В барной карте — классика и авторские миксы, составленные с учётом вкусов гостей. К напиткам подают легкие закуски в европейском стиле.

Как добраться

От станций метро «Китай-город» или «Чистые пруды» пешком 7–10 минут. Вход через арку со двора.

Парковка

Ближайшая — уличная платная, вечером мест может быть немного, удобнее воспользоваться такси или метро.