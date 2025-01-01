VK Stadium — одна из крупнейших площадок Москвы, обеспечивающая прямой обзор сцены с любого места. Это многофункциональное и технологичное пространство идеально подходит для выступлений мировых и российских звезд, танцевальных вечеринок, спортивных и игровых событий, а также выставок и корпоративных мероприятий.

Вместимость

VK Stadium вмещает 7000 человек.

Ресторан и бар

Для гостей танцевального партера доступны алкогольные и безалкогольные напитки, а также пицца, бургеры и хот-доги, которые можно приобрести в фуд-баре в левом крыле танцпола. Гостям VIP-зоны «VIP Light» и «Super VIP» предлагается ресторанное обслуживание с меню европейской и японской кухни, горячие напитки и винная карта.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Сокол» в 5-ти минутах ходьбы, «Панфиловская» в 20-ти минутах. ЖД станция «Красный Балтиец» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

У VK Stadium есть бесплатная парковка на 200 машиномест.