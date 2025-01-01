Вне... школа — образовательный проект, направленный на развитие уверенности, улучшение коммуникативных навыков и раскрытие творческого потенциала через использование актерских техник. Курсы базируются на авторских методиках режиссера и педагога Г.А. Южакова, а также уникальных подходах опытных педагогов школы.

Основная цель — устранение внутренних зажимов и барьеров, мешающих самосовершенствованию и личностному росту.

Преподаватели школы — специалисты ведущих творческих вузов, которые обучают профессиональных актеров. В рамках ВНЕ...ШКОЛЫ они делятся своими знаниями с новичками, помогая каждому участнику раскрыть свой потенциал и освоить основы актерского мастерства под чутким руководством.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Чкаловская» и «​​Курская» в 13-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле центра Artplay есть небольшие общественные парковки.