VS Театр Ольховская — независимая драматическая площадка, созданная режиссёром и актрисой Валентиной Саянской как пространство для современных театральных экспериментов и живого диалога со зрителем. Это новая сцена московского театрального ландшафта, где воплощаются авторские проекты, камерные постановки и смелые режиссёрские решения.

Театр объединяет молодых артистов, драматургов и режиссёров, стремящихся к поиску нового языка на сцене и к искреннему разговору о человеке, времени и смыслах. Спектакли VS Театра отличаются эмоциональной глубиной, визуальной выразительностью и актуальной тематикой, а уютная атмосфера зала создаёт эффект полного погружения.

Как добраться

Театр расположен в пешей доступности от станций метро «Красносельская» и «Бауманская».

Парковка

Посетители могут воспользоваться платной городской парковкой вдоль Ольховской улицы.