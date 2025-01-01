Вспышка — многофункциональное городское пространство в Москве, сочетающее кофейню, коворкинг и площадку для небольших мероприятий.

Здесь проходят мастер-классы, кинопоказы, лекции, настольные игры и камерные музыкальные вечера. В пространстве работает кофейня с собственным зерном, а также есть зона с десертами и легкими блюдами.

Вспышка ориентирована на свободное и спокойное общение, допускает присутствие домашних животных.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Красносельская» и «​Бауманская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Можно воспользоваться парковками на прилегающих улицах.