Высотка Radisson Collection (Москва) — одна из знаковых архитектурных достопримечательностей столицы, ранее известная как гостиница «Украина». Это историческое здание, построенное в стиле сталинского ампира, входит в число «семи сестер» — знаменитых московских высоток. Сегодня оно служит не только роскошным отелем, но и многофункциональной площадкой для проведения мероприятий высокого уровня.

Внутри располагаются элегантные залы для конференций, презентаций, банкетов и частных мероприятий. Панорамные виды на Москву-реку и центр города, премиальный сервис и современное техническое оснащение делают это пространство привлекательным как для деловых встреч, так и для торжественных событий. В здании также находится флот Radisson с доступом к речным круизам прямо от причала.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Киевская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

У отеля Radisson Collection есть парковка на 100 машиномест.