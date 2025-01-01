White Yoga — студия в центре Москвы, на Патриарших прудах, предлагающая комфортные условия для йоги и практик. Просторный зал с отличной вентиляцией и деревянными полами оснащен звукосистемой премиум-класса и гонгом Paiste. В студии есть раздевалки, душевые и зона чилаута. Уроки ведут опытные преподаватели Кундалини-йоги, женской гимнастики и танцев, помогая достигать внутреннего покоя и физической гибкости. Также предложены гибкие тарифы для студентов и пенсионеров.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Маяковская», «Пушкинская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.