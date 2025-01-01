Wino Bar — это атмосферное винное пространство на Марксистской, где каждая деталь продумана для тех, кто ценит хорошее вино, честную кухню и живую, тёплую атмосферу. Этот бар — не просто точка на гастрономической карте Москвы, а уютное убежище от суеты мегаполиса, в котором легко потеряться в разговоре, вкусе и музыке.

В пятничные и субботние вечера пространство наполняется живой музыкой — от джазовых импровизаций до лёгкого фанка и акустики. Это не клуб и не сцена, а музыкальное сопровождение душевной ночи, где можно разговаривать, наслаждаться и чувствовать себя «как дома, но лучше».

Как добраться

Ближайшие станции метро «Марксистская» и «Таганская» находятся в 10-ти минутах пешей прогулки.

Парковка

Вблизи бара расположены городские платные парковки (на Марксистской улице и переулках рядом). Вечером можно найти свободные места в районе, особенно в выходные.