Ядроминский дом культуры — центр культурного досуга и творчества, основанный на базе библиотечной системы в 2007 году. В 2016 году преобразован в культурно-досуговый центр, а с 2019 года стал частью Истринского культурно-досугового комплекса.

Здесь проходят мероприятия, направленные на развитие художественного, музыкального и эстетического воспитания. Работают студии эстрадного вокала и разговорного жанра, развивающий кружок для малышей, а также клуб по интересам в рамках программы «Активное долголетие».

Как добраться

Ближайшая ЖД станция «​Курсаковская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле ДК есть несколько небольших парковок.