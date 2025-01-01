Яхт-клуб «Адмирал» — престижное место для любителей водных видов спорта и комфортного отдыха на природе. Расположенный на берегу Москвы-реки, клуб предлагает причалы для яхт, аренду катеров и водных мотоциклов, а также организует морские прогулки и спортивные соревнования. Здесь можно провести корпоратив, семейный праздник или просто расслабиться в живописной обстановке.

Вместимость

Зал «Наутилус» вмещает 1 200 человек, зал «Шале» — 300 человек, зал «Laguna» — до 150 персон, зал «МореМоре» — до 150 персон.

Ресторан

На территории работает всесезонный ресторан с панорамным видом, где подают свежие морепродукты и авторские блюда.

Как добраться

На автомобиле: Из Москвы двигайтесь по Дмитровскому шоссе. От МКАД — около 7 км. После деревни Грибки поверните по указателям на ул. Адмиральская — и через несколько минут окажетесь в живописной бухте с белоснежными катерами и пальмами у входа.

Общественным транспортом: От метро «Алтуфьево» на маршрутке № 572 или автобусе № 459 — выходите на остановке «Яхт-клуб Адмирал». Или на электричке МЦД-1 до станции «Водники», а далее — на автобусе № 33 или на такси (~10 мин в пути).

Парковка

Бесплатная охраняемая парковка на территории клуба.