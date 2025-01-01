Яхт-клуб «Адмирал» — престижное место для любителей водных видов спорта и комфортного отдыха на природе. Расположенный на берегу Москвы-реки, клуб предлагает причалы для яхт, аренду катеров и водных мотоциклов, а также организует морские прогулки и спортивные соревнования. Здесь можно провести корпоратив, семейный праздник или просто расслабиться в живописной обстановке.
Вместимость
Зал «Наутилус» вмещает 1 200 человек, зал «Шале» — 300 человек, зал «Laguna» — до 150 персон, зал «МореМоре» — до 150 персон.
Ресторан
На территории работает всесезонный ресторан с панорамным видом, где подают свежие морепродукты и авторские блюда.
Как добраться
Парковка
Бесплатная охраняемая парковка на территории клуба.