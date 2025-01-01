Yauza Place — это стильная многофункциональная площадка, расположенная в центре Москвы. Пространство идеально подходит для проведения различных мероприятий, включая концерты, выставки, мастер-классы и корпоративы. Просторные залы с современной акустикой и освещением создают комфортную атмосферу для любого события. Уютные зоны и высококачественная инфраструктура делают Yauza Place привлекательным выбором для организаторов мероприятий, желающих создать незабываемую атмосферу для своих гостей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Китай-город» в 10-ти минутах ходьбы, «Чкаловская» в 15-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.