Ресторан Yauza — это стильное заведение в центре Москвы, которое сочетает в себе не только изысканную кухню, но и комфортное пространство для мероприятий различного формата. Просторный зал с современным дизайном и уютной атмосферой идеально подходит для деловых встреч, банкетов и частных мероприятий. В ресторане регулярно проводятся культурные события, включая концерты и музыкальные вечера, которые создают уникальную атмосферу для гостей. В дополнение к высокому качеству обслуживания и разнообразию блюд, основанных на лучших традициях мировой и российской кухни, ресторан предлагает своим посетителям неповторимые впечатления от мероприятий с живой музыкой.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Китай-город» в 10-ти минутах ходьбы, «Чкаловская» в 15-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.