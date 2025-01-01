Зал Церковных Соборов — многофункциональное пространство, расположенное в стилобатной части Храма Христа Спасителя в Москве. Созданный в 2000 году, зал вмещает около 1300 зрителей и предназначен для проведения как религиозных, так и светских мероприятий. Интерьер зала выполнен в русско-византийском стиле, с мозаичными фресками и декоративными элементами, создающими торжественную атмосферу. Современное техническое оснащение обеспечивает высокое качество звука и света, что делает зал подходящим для концертов, конференций и других культурных событий.

Как добраться

Станция метро «Кропоткинская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

У храма не предусмотрено парковки, продумайте заранее, где оставить автомобиль.