Западное крыло Новой Третьяковки

Западное крыло Новой Третьяковки

Москва
Адрес
Москва, Крымский Вал, 10
Телефон

+7 (495) 957 07 27

О месте

Западное крыло Новой Третьяковки — современное выставочное пространство в Москве, расположенное на Крымском Валу, 10, в здании бывшего Центрального дома художника. Открытое в 2019 году, оно стало частью Третьяковской галереи и предназначено для показа искусства XX и XXI веков. В экспозициях представлены направления от авангарда и соцреализма до современного искусства и российского дизайна. Здесь также работает Московский музей дизайна с обширной коллекцией, охватывающей более века истории отечественного дизайна. Помимо выставок, в Западном крыле регулярно проходят лекции, кинопоказы и экскурсии, а для любителей литературы открыта «Книжная гостиная» — библиотека, посвящённая искусству и культуре. 

Как добраться

Ближайшие станции метро «Парк культуры» и «​​Октябрьская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле музея есть платные парковки на 50 и 316 мест.

15 августа
1418 дней. К 80-летию Великой Победы живопись, графика, скульптура, классическое искусство
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
