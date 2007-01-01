Западное крыло Новой Третьяковки — современное выставочное пространство в Москве, расположенное на Крымском Валу, 10, в здании бывшего Центрального дома художника. Открытое в 2019 году, оно стало частью Третьяковской галереи и предназначено для показа искусства XX и XXI веков. В экспозициях представлены направления от авангарда и соцреализма до современного искусства и российского дизайна. Здесь также работает Московский музей дизайна с обширной коллекцией, охватывающей более века истории отечественного дизайна. Помимо выставок, в Западном крыле регулярно проходят лекции, кинопоказы и экскурсии, а для любителей литературы открыта «Книжная гостиная» — библиотека, посвящённая искусству и культуре.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Парк культуры» и «​​Октябрьская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле музея есть платные парковки на 50 и 316 мест.