Концертный зал «Зарядье» — современное культурное пространство в центре Москвы, расположенное в природно-ландшафтном парке «Зарядье» по адресу ул. Варварка, владение 6, строение 4. Открытый в 2018 году, он сразу завоевал признание, став победителем в номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов культурно-просветительского назначения» по итогам общегородского голосования и получив статус «Проекта года».

Зал «Зарядье» сочетает передовые архитектурные решения и уникальные акустические технологии, что делает его идеальной площадкой для концертов мирового уровня.

Вместимость

Большой зал в полной рассадке вмещает 1531 место. Малый зал вмещает до 393 мест. К зданию прилегают два открытых амфитеатра: большой, вмещающий 1600 зрителей, и малый с медиаэкраном на 400 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Китай-город» в 2-х минутах и «​Площадь Революции» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле концертного зала «Зарядье» есть только бесплатная парковка для инвалидов на 35 мест.