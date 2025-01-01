Концертный зал «Зарядье» — современное культурное пространство в центре Москвы, расположенное в природно-ландшафтном парке «Зарядье» по адресу ул. Варварка, владение 6, строение 4. Открытый в 2018 году, он сразу завоевал признание, став победителем в номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов культурно-просветительского назначения» по итогам общегородского голосования и получив статус «Проекта года».
Зал «Зарядье» сочетает передовые архитектурные решения и уникальные акустические технологии, что делает его идеальной площадкой для концертов мирового уровня.
Вместимость
Большой зал в полной рассадке вмещает 1531 место. Малый зал вмещает до 393 мест. К зданию прилегают два открытых амфитеатра: большой, вмещающий 1600 зрителей, и малый с медиаэкраном на 400 мест.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Китай-город» в 2-х минутах и «Площадь Революции» в 10-ти минутах ходьбы.
Парковка
Возле концертного зала «Зарядье» есть только бесплатная парковка для инвалидов на 35 мест.