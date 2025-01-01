Зеленый театр ВДНХ — легендарная открытая сцена, объединяющая меломанов и театралов. Репертуар площадки включает симфонические концерты, балетные постановки и выступления рок-музыкантов.
Архитектура театра выполнена в романском стиле: фасады украшают монументальная колоннада коринфского ордера и аркада, вдохновленные римскими театрами и классической эпохой. Зрительный зал спроектирован в форме амфитеатра.
Автор проекта — архитектор Борис Васильевич Ефимович, академик архитектуры. Зеленый театр признан объектом культурного наследия федерального значения.
Вместимость
Зелёный театр ВДНХ вмещает 3000 мест под открытым небом.
Как добраться
Ближайшая станция метро «ВДНХ», станция монорельсовой дороги «Выставочный центр». Остановка наземного транспорта «Зеленый театр» в минуте ходьбы.
Парковка
У зеленого театра не предусмотрено парковки.