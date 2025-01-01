Зеленый театр парка Горького — уникальная культурная площадка в Москве с богатой историей. Открытый в 1930 году, он стал важным местом для проведения концертов, спектаклей и других мероприятий под открытым небом. Театр, расположенный в живописном парке, сохраняет неповторимую атмосферу природного окружения, изначально созданного еще в XIX веке, когда сцену формировали лужайки и деревья.

С 1985 года театр стал площадкой музыкального театра Стаса Намина, известного своими яркими постановками и концертами. После реконструкции в 2000 году Зеленый театр продолжает принимать концерты российских и международных звезд, театральные постановки и фестивали, предлагая москвичам и гостям столицы насыщенную культурную программу.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Октябрьская», «Фрунзенская» и «Шаболовская» находятся в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Парк Горького, где расположен театр, — пешеходная зона. Однако за час до спектакля, предъявив билет, вы можете воспользоваться парковкой у театра. Парковка и проезд разрешены только на время представления.