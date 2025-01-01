«Жаровня» — сеть гриль-баров, объединяющая кулинарные традиции, уют и яркие эмоции. Каждое заведение имеет уникальный формат и атмосферу, отражающую свое месторасположение. Здесь можно провести семейный обед в парке, устроить вечеринку в центре города или перекусить во время обеденного перерыва. Авторское меню горячей кухни порадует гостей разнообразием вкусов.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Октябрьская», «​Парк культуры» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковок.