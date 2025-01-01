Зоодепо в Московском зоопарке — это интерактивная зона для детей, где регулярно проходят увлекательные шоу и тематические программы, посвященные животным. В этом уютном пространстве маленькие посетители могут не только увидеть необычных обитателей, но и узнать много нового об их жизни, а также поучаствовать в познавательных играх и мастер-классах. Зоодепо предлагает детям уникальный формат общения с природой, делая посещение зоопарка ещё ярче и интереснее.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Баррикадная» и «​Краснопресненская» в 5-ти минутах ходьбы, «​Улица 1905 года» в 20-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки, продумайте заранее, где оставить автомобиль.