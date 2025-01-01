Бар «Зори» на Красной Пресне — это стильное место с винным баром, просторным залом, собственной винотекой и кальянной зоной. Винная карта включает более 60 позиций, а гости могут насладиться морепродуктами из аквариума или приобрести вино на вынос. Атмосфера бара сочетает легкость и непринужденность, предлагая завтраки в течение дня и уютные ужины с бокалом вина.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Улица 1905 года» в 5-ти минутах и «Краснопресненская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле бара есть общественная платная парковка на 14 мест.