Zorka Panoramic Terrace — это атмосферная панорамная площадка на вершине Воробьёвых гор, сочетающая в себе бар, музыку, гастрономию и головокружительные виды на Москву. Пространство идеально подойдёт для молодых и энергичных горожан, поклонников электронной сцены, романтиков, охотников за закатами и всех, кто ценит необычные локации для отдыха, вечеринок и мероприятий под открытым небом. В тёплое время года здесь проходят вечеринки с диджеями, концерты, гастроужины и киноклубы.

Как добраться

Удобнее всего доехать до станции метро «Воробьёвы горы», откуда можно добраться пешком (около 15 минут) или на такси. На автомобиле — по улице Косыгина, в сторону смотровой площадки на Воробьёвых горах.

Парковка

Собственной охраняемой парковки у Zorka нет, но поблизости имеются городские парковочные зоны вдоль улицы Косыгина и на территории смотровой. В вечернее время возможны затруднения с местами, особенно в выходные и праздничные дни, поэтому лучше приезжать заранее или воспользоваться такси.