Зойка — ресторан в центре Москвы, расположенный в старинном доме на Большом Патриаршем переулке, это место сочетает московскую атмосферу ар-деко и стилистику советских кабаре 20–30-х годов. «Зойка» стала элегантной интерпретацией эпохи, предлагая аудитории как гастрономические удовольствия, так и культурный досуг.

В меню — авторская кухня, основанная на классических рецептурах с современным подходом. Здесь проходят тематические вечера, музыкальные сеты и светские встречи, придающие ресторану дух камерных светских развлечений.

Как добраться

Ближайшие станция метро — «Краснопреснеская», «Маяковская» и «Пушкинская»; путь от них — 10–12 минут пешком. Расположение в пределах Садового кольца делает ресторан доступным для пеших прогулок и такси.

Парковка

Уличная городская платная парковка действует на прилегающих улицах — Большой и Малой Патриарших переулках. Места бывают ограничены, особенно вечером. Удобнее использовать метро, такси или каршеринг.