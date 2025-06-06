Об этом говорили в «Клоне», но запомнили единицы: что значит имя Жади

Не можете забыть хит Netflix «Если судьба преподносит тебе мандарины»? Вот еще три душевных дорамы с высоким рейтингом

«Когда Васильев все же окончательно наиграется в Павла Семенова»: в Сети советуют актеру бросить «Невский»

Миронова в «Бриллиантовой руке» вспомнят многие: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов СССР по кадру с мороженым? (тест)

Не Кэрри Брэдшоу, а городская сумасшедшая: фанаты рвут и мечут из-за финала «И просто так» — Паркер отбивается

«Франкенштейн» Гильермо дель Торо станет одним из самых дорогих фильмов для режиссера — и на то есть веская причина

«Не смотрели их — жизни не видели»: нейросеть выбрала 10 лучших фильмов в истории человечества — без Нолана, зато с Тарантино

Для любителей аниме и не только: мультсериал от создателя «Офиса» ворвался в список лучших в истории (почти 9 на IMDb)

Путь к счастью мужчины лежит через… Тоторо: ученые доказали пользу шедевров студии Chibli (хейтерам аниме — соболезнуем)

Помните, как зрители «Дома дракона» возмущались из-за Крови и Сыра? В 3 сезоне канон Мартина перепишут еще сильнее