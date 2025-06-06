В этих наушниках вся душа Данилы Багрова: какие песни звучали в «Брате» и «Брате 2»

Об этом говорили в «Клоне», но запомнили единицы: что значит имя Жади

«Когда Васильев все же окончательно наиграется в Павла Семенова»: в Сети советуют актеру бросить «Невский»

Шарапов спасает СССР от ядерной войны: Конкин возвращается в кино 18 лет спустя — сыграет «серого кардинала» при Брежневе

«Франкенштейн» Гильермо дель Торо станет одним из самых дорогих фильмов для режиссера — и на то есть веская причина

Не Кэрри Брэдшоу, а городская сумасшедшая: фанаты рвут и мечут из-за финала «И просто так» — Паркер отбивается

Кто сменит Крейга? В списке кандидатов на роль Джеймса Бонда оказался даже «русский вариант» — но вряд ли прокатит

Помните, как зрители «Дома дракона» возмущались из-за Крови и Сыра? В 3 сезоне канон Мартина перепишут еще сильнее

Ошейник, плетка, обнаженка: та самая сцена с «Не брат ты мне» в «Брате» изначально была абсолютно другой — эпизод кончался кровавой резней

Путь к счастью мужчины лежит через… Тоторо: ученые доказали пользу шедевров студии Chibli (хейтерам аниме — соболезнуем)