Такой Швецову еще не видели: Ковальчук пришлось стать блондинкой для новой картины

Не играл в кино 18 лет, но вернулся только ради этой роли: звезда «Место встречи изменить нельзя» сыграл в политическом детективе

Эту ленту считают лучшим военным фильмом Netflix за последние годы: такого Брэда Питта вы еще не видели

Выросшие в СССР точно наберут хотя бы 3/5: вспомните старый фильм по кадру с летним лагерем (тест)

У Гринта чуть не остановилось сердце: лишь одну сцену за все 8 частей «Гарри Поттера» презирает вся троица главных звезд франшизы

«Франкенштейн» Гильермо дель Торо станет одним из самых дорогих фильмов для режиссера — и на то есть веская причина

Путь к счастью мужчины лежит через… Тоторо: ученые доказали пользу шедевров студии Chibli (хейтерам аниме — соболезнуем)

Ошейник, плетка, обнаженка: та самая сцена с «Не брат ты мне» в «Брате» изначально была абсолютно другой — эпизод кончался кровавой резней

Шарапов спасает СССР от ядерной войны: Конкин возвращается в кино 18 лет спустя — сыграет «серого кардинала» при Брежневе

Миронова в «Бриллиантовой руке» вспомнят многие: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов СССР по кадру с мороженым? (тест)