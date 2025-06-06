Об этом говорили в «Клоне», но запомнили единицы: что значит имя Жади

«Когда Васильев все же окончательно наиграется в Павла Семенова»: в Сети советуют актеру бросить «Невский»

Такой Швецову еще не видели: Ковальчук пришлось стать блондинкой для новой картины

Ошейник, плетка, обнаженка: та самая сцена с «Не брат ты мне» в «Брате» изначально была абсолютно другой — эпизод кончался кровавой резней

У Гринта чуть не остановилось сердце: лишь одну сцену за все 8 частей «Гарри Поттера» презирает вся троица главных звезд франшизы

«Франкенштейн» Гильермо дель Торо станет одним из самых дорогих фильмов для режиссера — и на то есть веская причина

Кто сменит Крейга? В списке кандидатов на роль Джеймса Бонда оказался даже «русский вариант» — но вряд ли прокатит

Миронова в «Бриллиантовой руке» вспомнят многие: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов СССР по кадру с мороженым? (тест)

Выросшие в СССР точно наберут хотя бы 3/5: вспомните старый фильм по кадру с летним лагерем (тест)

Путь к счастью мужчины лежит через… Тоторо: ученые доказали пользу шедевров студии Chibli (хейтерам аниме — соболезнуем)