Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Спектакли
Март
Афиша театров Москвы на 20 марта
август
пт
15
сб
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
чт
21
пт
22
сб
23
вс
24
пн
25
вт
26
ср
27
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
сб
8
сентябрь
пн
1
вт
2
ср
3
чт
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
чт
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
чт
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
октябрь
ср
1
чт
2
пт
3
сб
4
вс
5
пн
6
вт
7
ср
8
чт
9
пт
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
чт
16
пт
17
сб
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
чт
23
пт
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
чт
30
пт
31
ноябрь
сб
1
вс
2
пн
3
вт
4
ср
5
чт
6
пт
7
сб
8
вс
9
пн
10
вт
11
ср
12
чт
13
пт
14
сб
15
вс
16
пн
17
вт
18
ср
19
чт
20
пт
21
сб
22
вс
23
пн
24
вт
25
ср
26
чт
27
пт
28
сб
29
вс
30
декабрь
пн
1
вт
2
ср
3
чт
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
чт
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
чт
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
31
январь
чт
1
пт
2
сб
3
вс
4
пн
5
вт
6
ср
7
чт
8
пт
9
сб
10
вс
11
пн
12
вт
13
ср
14
чт
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
чт
22
пт
23
сб
24
вс
25
пн
26
вт
27
чт
29
пт
30
сб
31
февраль
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
чт
19
пт
20
сб
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
чт
26
пт
27
сб
28
март
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
чт
19
пт
20
сб
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
чт
26
пт
27
сб
28
вс
29
пн
30
вт
31
апрель
ср
1
чт
2
пт
3
сб
4
вс
5
пн
6
вт
7
ср
8
чт
9
пт
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
чт
16
пт
17
сб
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
чт
23
пт
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
чт
30
май
пт
1
сб
2
вс
3
пн
4
вт
5
ср
6
чт
7
пт
8
сб
9
вс
10
пн
11
вт
12
ср
13
чт
14
пт
15
сб
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
чт
21
пт
22
сб
23
сб
30
июнь
ср
3
пт
5
сб
6
ср
10
пн
15
вт
16
Сегодня
Завтра
В пятницу
Пушкинская карта
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
август
балет
детские елки
детский
драма
живая музыка
иммерсивный
интерактивный
классическая драма
комедийная драма
комедия
кукольный
ледовый
мелодрама
моноспектакль
музыка
мюзикл
опера
перформанс
пластический
премьера
современная драма
современный танец
сторителлинг
танцевальный
творческий вечер
фестиваль
цирк
читки пьес
экспериментальный
18+
Комедия
#В игре
20 марта в 18:15
Центральный дом актера
от 12000 ₽
16+
Современный танец
Свадебка
20 марта в 19:00
Новая опера им. Колобова
от 2700 ₽
Площадки
Abbey Players
Москва, Н.Арбат, 5
Artplay
Москва, Ниж.Сыромятническая, 10
Crave
Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
Cнегиревский ДК
Москва, Истринский р-н, пос. Снегири, Станционная, 22
Et Cetera Александра Калягина
Москва, Фролов пер., 2
La'Театр
Москва, Хамовнический Вал, 34
Off-театр
Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
Smart-библиотека им. Анны Ахматовой
Москва, Крылатские Холмы, 34
Smile
Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
VS Театр
Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
Vegas City Hall
Москва, 66-й км МКАД, пересечение с Волоколамским ш., ТРЦ «Vegas Крокус-сити»
Yauza Place
Москва, Подколокольный пер., 16, стр. 4
Академический
Москва, Ленинский просп., 32а, РАН
Андерсон Бутово
Москва, Феодосийская, 7, корп. 3
Андерсон в Медведково
Москва, Стартовая, 9, корп. 2
Андерсон в Формуле Кино
Москва, Мичуринский просп., Олимпийская деревня, 3, корп. 1, ТРЦ «Фестиваль», 3 этаж
Андерсон в Царицыно
Москва, Тюрина, 1
Андерсон на Гиляровского
Москва, Гиляровского, 39
Андерсон на Кропоткинской
Москва, Гагаринский пер., 6
Андерсон на Кусковской
Москва, Кусковская, 47
Андерсон на Маршала Бирюзова
Москва, Маршала Бирюзова, 32, ТРЦ «Пятая авеню»
Андерсон на Обручева
Москва, Обручева, 30, корп. 1
Андерсон на Соколе
Москва, Ленинградский просп., 74, корп. 8
Андерсон на Таганской
Москва, Таганская, 36, стр. 1
Андерсон на даче
Москва, просп. Мира, 119, стр. 136, ВДНХ
Армянский театр Славы Степаняна
Москва, Советской Армии, 8
Арт-пространство «Твой театр»
Москва, Ленинградский просп., 31, стр. 3
Арт-пространство «Эфир»
Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 16, бизнес-квартал «Арма»
Арт-центр «Мир»
Москва, Арбат, 24
Арт-центр ИСИ
Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
Башмет-центр
Москва, Б.Полянка, 45
Бенефис
Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
Большая спортивная арена «Лужники»
Москва, Лужнецкая наб., 24, стр. 1
Большой Московский цирк
Москва, просп. Вернадского, 7
Большой театр, Историческая сцена
Москва, Театральная пл., 1
Большой театр. Новая сцена
Москва, Б.Дмитровка, 4, стр. 2
Брюсов-холл
Москва, Брюсов пер., 11, стр. 1, вход из Вознесенского переулка
Бужаровский ДК
Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
ВТБ Арена
Москва, Ленинградский просп., 36
Ведогонь-театр
Москва, Зеленоград, Юности, 17
Вернадского 13
Москва, просп. Вернадского, 13
Вне... театр
Москва, Покровка, 38, стр. 1
Вне... школа
Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 9, центр дизайна Artplay, 2 этаж, помещение 33
Высшая школа сценических искусств
Москва, Шереметьевская, 6, корп. 2
ГИТИС-театр
Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
ГИТИС-театр. Новая сцена
Москва, Академика Пилюгина, 2
Геликон-опера
Москва, Б.Никитская, 19/16
Гиперион
Москва, Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 6
Глас
Москва, Б.Татарская, 29
Глебовский ДК
Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
Гоголь-центр
Москва, Казакова, 8а
Городская ферма
Москва, просп. Мира, 119, ВДНХ, у павильона 44
Градский-холл
Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
Губернский театр
Москва, Волгоградский просп., 121
ДК «Горки-10»
Москва, Одинцовский р-н, пос. Горки-10, 25а
ДК «Исток»
Московская обл., Фрязино, Комсомольская, 17
ДК «Капотня»
Москва, 2-й квартал Капотни, 20а
ДК «Кристалл»
Москва, Самокатная, 4, стр. 11
ДК «Мир»
Москва, Победы, 20
ДК «Мосрентген»
Москва, пос. Мосрентген, 39
ДК «Нагорный»
Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
ДК «Ново-Переделкино»
Москва, Лукинская, 1, корп. 1
ДК «Октябрь»
Московская обл., Подольск, Свердлова, 38
ДК «Прожектор»
Москва, 1-я Владимирская, 10в
ДК «Рассвет»
Москва, Столярный пер., 3, корп. 15
ДК «Рублево»
Москва, Василия Ботылева, 43
ДК «Сатурн»
Московская обл., Раменское, Михалевича, 2
ДК «Химик» им. Докторова
Московская обл., Воскресенск, пл. Ленина, 1
ДК ВДНХ
Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
ДК МИИТ
Москва, Новосущевский пер., 6, стр. 1
ДК НИУ МГСУ
Москва, Ярославское ш., 26, корп. 2
ДК Обнинска
Москва, Калужская обл., г. Обнинск, просп. Ленина, 126
ДК им. Зуева
Москва, Лесная, 18
Дворец на Яузе
Москва, пл. Журавлева, 1
Денди
Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
Детский музыкальный театр юного актера
Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена
Москва, Макаренко, 4, стр. 1
Детский сказочный театр
Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
Детский театр «А-Я»
Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
Детский театр теней
Москва, Измайловский б-р, 60/10
Детский театр эстрады
Москва, Бауманская, 32, стр. 1
Дом Кино
Москва, Васильевская, 13
Дом Липы
Москва, просп. Мира, 52, стр. 3, 2 этаж
Дом культуры «ГЭС-2»
Москва, Болотная наб., 15
Дом культуры «Фотофактура»
Москва, Маросейка, 7/8
Дом музыки
Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
Дом поэтов
Москва, Трехпрудный пер., 8
Дом сказок «Жили-были»
Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
Дом-музей Ермоловой / Театральный салон на Тверском бульваре
Москва, Тверской б-р, 11
Домик Фанни Белл
Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
Еврейский культурный центр им. Гольдмана
Москва, Б.Никитская, 47, стр. 2
Ермолинский ДК
Москва, Истринский р-н, пос. Агрогородок, 23а
Есенин-центр
Москва, пер. Чернышевского, 4, стр. 2
Зеленый театр
Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
Зоодепо в Московском зоопарке
Москва, Б.Грузинская, 8, стр. 7, Московский зоопарк, вход со стороны улицы
Измайлово
Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
Иммерсивный театр «Морфеус»
Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
Интерактивный театр «На Михалковской»
Москва, Михалковская, 22
Историко-этнографический театр
Москва, Рудневой, 3
КДК «Большевик»
Москва, Ленинградский просп., 15
ККЗ «Екатерининский»
Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
КСЦ «Мечта»
Москва, Маршала Жукова, 38
КЦ «Аструм»
Москва, Б.Дорогомиловская, 9
КЦ «Аструм»
Москва, Студенческая, 16
КЦ «Аструм»
Москва, Кутузовский просп., 30
КЦ «Дом»
Москва, Б.Овчинниковский пер., 24, стр. 4
КЦ «Зодчие»
Москва, Партизанская, 23
КЦ «Меридиан»
Москва, Профсоюзная, 61
КЦ «Москвич»
Москва, Волгоградский просп., 46/15
КЦ «Онежский»
Москва, Флотская, 25
КЦ «Салют»
Москва, Свободы, 37
КЦ «Северный»
Москва, 3-я Северная линия, 17
КЦ «Строгино»
Москва, Маршала Катукова, 8
КЦ «Хитровка»
Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
КЦ ЗИЛ
Москва, Восточная, 4, корп. 1
КЦ им. Астахова
Москва, Люблинская, 149
Киноконцерн «Мосфильм»
Москва, Мосфильмовская, 1
Киношкола Don't Play
Москва, Городская, 10
Клуб «Браво»
Москва, Академика Анохина, 62
Клуб «Оптимист». Новая сцена
Москва, Ленинский просп., 150
Конгресс-центр на Вернадского
Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
Концертный зал ДК МИЭТ
Москва, Зеленоград, пл. Шокина, 1, стр. 2
Космос
Москва, просп. Мира, 150
Костровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
Котовский СДК
Москва, Истринский р-н, пос. Котово, 16
Красный Октябрь
Москва, Берсеневская наб., 6
Кремлевский дворец
Москва, Кремль
Культурно-художественный центр «Крылатское»
Москва, Крылатские Холмы, 49
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского
Москва, Тверская, 14
Культурный центр «Оптимист»
Москва, просп. Вернадского, 89, корп. 4
Культурный центр «Тапуз»
Москва, Б.Никитская, 47, стр. 2
Культурный центр на Арбате
Москва, Арбат, 9, стр. 1
Лаборатория современного театра
Москва, Сайкина, 9/1
Ленком Марка Захарова
Москва, М.Дмитровка, 6
Лофт-пространство «Своё поле»
Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
МДМ
Москва, Комсомольский просп., 28
ММКЦ
Москва, Ярославское ш., 124
МОСТ
Москва, Б.Садовая, 6
МОСТ. Новая сцена
Москва, Новинский б-р, 22
МТЮЗ
Москва, Мамоновский пер., 10
МХАТ Горького
Москва, Тверской б-р, 22
МХТ им. Чехова
Москва, Камергерский пер., 3
Малый театр России
Москва, Театральный проезд., д. 1
Маска
Москва, Комсомольский просп., 28, МДМ
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена
Москва, Кутузовский просп., 30/32
Модерн
Москва, Спартаковская пл., 9/1
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
Москва, Руставели, 19
Москва
Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
Московский открытый театр кукол
Москва, Пестовский пер., 2
Московский продюсерский центр
Москва, Маршала Малиновского, 7
Московский театр кукол
Москва, Спартаковская, 26/30
Московский театр кукол. Камерная сцена
Москва, Бажова, 9
Московский театр мюзикла
Москва, Пушкинская пл., 2/1
Московский театр оперетты
Москва, Б.Дмитровка, 6
Московский художественный театр комедии
Москва, Ботаническая, 21, Институт театрального искусства
Москонцерт
Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
Москонцерт-холл
Москва, Каланчевская, 33
Мосспектакль
Москва, Покровка, 40б
Музей Буратино-Пиноккио
Москва, 2-я Парковая, 18
Музей Москвы
Москва, Зубовский б-р, 2
Музыкальная квартира на Тверской
Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко
Москва, Б.Дмитровка, 17
Навка Арена
Москва, Ниж.Мневники, 10а
Новая опера им. Колобова
Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
Новопетровский ДК
Москва, Истринский р-н, с. Новопетровское, Северная, 49а
Новый Иерусалим
Истра, Московская обл., Ново-Иерусалимская наб., 1
Новый драматический театр
Москва, Проходчиков, 2
Новый театр
Москва, Мясницкая, 7, стр. 2
Около дома Станиславского
Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
Окружной общественный центр им. Моссовета
Москва, Преображенская пл., 12
Онуфриевский ДК
Москва, Истринский р-н, с. Онуфриево, Центральная, 1
Останкино
Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже
Москва, Георгиевский пер., 3/3
Павильон №11 «Казахстан»
Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
Павло-Слободский ДК
Москва, Истринский р-н, с. Павловская Слобода, Луначарского, 7
Павловский КДК
Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
Памятник Пушкину
Москва, Пушкинская пл.
Планета КВН
Москва, Шереметьевская, 2
Поколение
Москва, 1-я Новокузьминская, 1
Поколение. Сцена на улице Радио
Москва, Радио, 2, стр. 2
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
Практика
Москва, Б.Козихинский пер., 30
Програнство «Зеркало.Life»
Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
Пространство Camera
Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
Пространство Tau
Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
Пространство Yarovit Hall Yakimanka
Москва, Б.Якиманка, 26
Пространство «Внутри»
Москва, Казакова, 8, стр. 3
Пространство «Дробь 8»
Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 2
Пространство «Суперметалл»
Москва, 2-я Бауманская, 9/23
РАМТ
Москва, Театральная пл., 2
Рождественский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Рождествено, Микрорайонная, 5
Рыжий театр
Москва, Рудневка, 4
Сатирикон
Москва, Шереметьевская, 8
Сатирикон им. Аркадия Райкина
Москва, Шереметьевская улица, 2
Сельский клуб поселка Северный
Москва, Истринский р-н, пос. Северный, 24
Симоновская сцена театра Вахтангова
Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
Соборная палата
Москва, Лихов пер., 6, стр. 1
Событие
Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
Современник. Другая сцена
Москва, Чистопрудный б-р, 17
Современник. Основная сцена
Москва, Чистопрудный б-р, 19 стр. 1
Современный Театр Антрепризы
Москва, Новая Басманная улица, 18 ст1
СоюзМультПарк на ВДНХ
Москва, просп. Мира, 119, стр. 7, ВДНХ
Среда 21
Москва, Ст.Басманная, 15, стр. 1
Студия театрального искусства
Москва, Станиславского, 21, стр. 7
Сфера
Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
Сцена «Мельников»
Москва, Стромынка, 6
ТЮЗ района Некрасовка
Москва, 2-я Вольская, 20, библиотека №117
Творческое пространство «Антифон»
Москва, Ленинградский просп., 26, корп. 1
Театр «На Чистых»
Москва, Фурманный пер., 6
Театр «Русская песня». Основная сцена
Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
Театр Аллы Духовой «Тодес»
Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
Театр Гоголя
Москва, Казакова, 8
Театр Дениса Матросова
Москва
Театр Махониной Елены МЕЛ
Москва, Декабристов, 2, корп. 2
Театр Наций
Москва, Петровский пер., 3
Театр Олега Табакова. Сцена на Сухаревской
Москва, М.Сухаревская пл., 5
Театр РОСТА
Москва, Прохладная, 28
Театр Российской Армии
Москва, Суворовская пл., 2
Театр Сатиры
Москва, Триумфальная пл., 2
Театр Терезы Дуровой
Москва, Павловская, 6
Театр Эстрады
Москва, Берсеневская наб., 20/2
Театр в Хамовниках
Москва, Хамовнический Вал, 34
Театр города М.
Москва, Пречистенский пер., 20
Театр детской книги «Волшебная лампа»
Москва, Сущевская, 25, стр. 5
Театр живого действия
Москва, Дубининская, 41, стр. 1
Театр иллюзии
Москва, Лазо, 3
Театр им. Булгакова
Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
Театр им. Вахтангова
Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
Москва, Арбат, 24
Театр им. Вахтангова. Студия
Москва, М.Николопесковский пер., 3
Театр им. Ермоловой
Москва, Тверская, 5/6
Театр им. Маяковского
Москва, Б.Никитская, 19
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке
Москва, Пушкарев пер., 21
Театр им. Моссовета
Москва, Б.Садовая, 16
Театр им. Наталии Сац
Москва, просп. Вернадского, 5
Театр им. Пушкина
Москва, Тверской б-р, 23
Театр комедии. Основная сцена
Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
Театр комедии. Сцена на ВДНХ
Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
Театр комедии. Сцена на Олимпийском
Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
Театр кукол им. Образцова
Москва, Садовая-Самотечная, 3
Театр марионеток
Москва, Абельмановская, 17а
Театр мимики и жеста
Москва, Измайловский б-р, 41
Театр музыки и драмы Стаса Намина
Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой
Москва, Б.Пироговская, 53/55
Театр музыки и шоу «III РИМ»
Москва, Пушкино, Красноармейское ш., 104, ТЦ «Пушкино-парк»
Театр на Басманной
Москва, Н.Басманная, 37, стр. 1
Театр на Басманной. Малая сцена
Москва, Н.Басманная, 25/2, стр. 2
Театр на Бронной
Москва, М.Бронная, 4
Театр на Малой Ордынке
Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
Театр на Мельникова
Москва, Мельникова, 7, стр. 1
Театр на Покровке
Москва, Покровка, 50/2, стр. 1
Театр на Таганке
Москва, Земляной Вал, 76/21
Театр на Таганке. Сцена на Факельном
Москва, Александра Солженицына, 17, стр. 5
Театр на Трубной
Москва, Неглинная, 29, стр. 1
Театр на Цветном
Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
Театр на Юго-Западе
Москва, просп. Вернадского, 125
Театр на набережной. Новая сцена
Москва, Хамовнический Вал, 2
Театр на набережной. Родная сцена
Москва, Фрунзенская наб., 48
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо»
Москва, Тимирязевская, 17
Театр сатиры. Детская сцена
Москва, Коопертивная, 4, стр. 15
Театр сатиры. Прогресс-сцена Армена Джигарханяна
Москва, Ломоносовский просп., 17
Театр современной драматургии
Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
Театр танца «Гжель»
Москва, Свободы, 10
Театр+
Москва, Арбат д.35
Театр-студия Всеволода Шиловского
Москва, Петровка, 17, стр. 2
Театр.doc industrial
Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
Театр.doc на Лесной
Москва, Лесная, 59, стр. 1
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской
Москва, Смоленская, 10
Театральная лаборатория «КукLab» Аэропорт
Москва, Кочновский пр., 4, корп. 1
Театральная хоромина
Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
Театральное пространство «Одеон»
Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
Театральный институт им. Бориса Щукина
Москва, Б.Николопесковский пер., 12а, стр. 1
Театральный особняк
Москва, Библиотечная, 23
Театральный центр «Вишневый сад»
Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
Театральный центр «Крылатское»
Москва, Рублевское ш., 34, корп. 2
Театральный центр «На Плющихе»
Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
Театральный центр «На Страстном»
Москва, Страстной б-р, 8а
Театральный центр «Старый Арбат»
Москва, Филипповский пер., 11, стр. 2
Театриум на Серпуховке
Москва, Павловская, 6
Точка ру
Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
У Никитских ворот
Москва, Б.Никитская, 23/14/9
Урбан
Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
Усадьба Разумовского
Москва, Казакова, 18, стр. 11
Учебный театр МГАХ
Москва, 2-я Фрунзенская, 5
Филиал Малого театра
Москва, Б.Ордынка, 69
Филиал Театра им. Пушкина
Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
Фламенкерия
Москва, Доброслободская, 5а
Фольклорный центр «Москва»
Москва, Барклая, 9
ЦДК Щелково
Москва, Пушкина, 22
ЦДКЖ
Москва, Комсомольская пл., 4
ЦКиИ «Щукино»
Москва, Маршала Малиновского, 7
ЦНК «Мир искусств»
Москва, Смоленская наб., 5/13
Центр Вознесенского
Москва, Б.Ордынка, 46, стр. 3
Центр драматургии и режиссуры на Беговой
Москва, Беговая, 5
Центр драматургии и режиссуры на Поварской
Москва, Поварская, 20
Центр драматургии и режиссуры на Соколе
Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
Центр театра и кино Никиты Михалкова
Москва, Академика Пилюгина, 2
Центральный дом актера
Москва, Арбат, 35
Центральный дом архитектора
Москва, Гранатный пер., 7
Цирк Никулина на Цветном бульваре
Москва, Цветной б-р, 13
Шалом
Москва, Варшавское ш., 71, корп. 1
Шалом. Сцена на Новослободской
Москва, Новослободская, 23
Шаляпинский дом
Москва, Б.Николопесковский пер., 15, стр. 1
Школа драматического искусства
Москва, Сретенка, 19/27
Школа драматического искусства. Сцена на Новослободской
Москва, Новослободская, 23
Щелковский театр
Москва, Щелково, Фабричная, 1а
Электротеатр Станиславский
Москва, Тверская, 23
Эрмитаж
Москва, Н.Арбат, 11
Ядроминский ДК
Москва, Истринский р-н, пос. Курсаково, 1
Рецензии на спектакли
6 июня 2025
Рецензия на спектакль «Lе Тартюф. Комедия» в Театре на Таганке: смех во спасение и немного французского
24 апреля 2025
Заглянуть в избушку или поболтать с Колобком: выставка «Жили-Были» в Москве
25 марта 2025
Ожившие полотна Айвазовского и Кандинского: мультимедийная выставка в Москве
Подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус
Спектакли по классике литературы
Показать все подборки
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667