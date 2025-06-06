«Когда Васильев все же окончательно наиграется в Павла Семенова»: в Сети советуют актеру бросить «Невский»

Клинки в «Трёх мушкетёрах» высмеивали даже дети: но они реальнее, чем кажется на первый взгляд

Об этом говорили в «Клоне», но запомнили единицы: что значит имя Жади

«Я так захотел»: Багров в «Брате 2» физически не мог попасть в Чикаго? Хоккейный ляп в фильме не замечали 25 лет

У Гринта чуть не остановилось сердце: лишь одну сцену за все 8 частей «Гарри Поттера» презирает вся троица главных звезд франшизы

Шарапов спасает СССР от ядерной войны: Конкин возвращается в кино 18 лет спустя — сыграет «серого кардинала» при Брежневе

Не Кэрри Брэдшоу, а городская сумасшедшая: фанаты рвут и мечут из-за финала «И просто так» — Паркер отбивается

Для любителей аниме и не только: мультсериал от создателя «Офиса» ворвался в список лучших в истории (почти 9 на IMDb)

«Не смотрели их — жизни не видели»: нейросеть выбрала 10 лучших фильмов в истории человечества — без Нолана, зато с Тарантино

«Франкенштейн» Гильермо дель Торо станет одним из самых дорогих фильмов для режиссера — и на то есть веская причина