Киноафиша Москвы Спектакли Июль

Афиша театров Москвы на 5 июля

Ученая семейка и роботы
0+
Детский Иммерсивный
Ученая семейка и роботы
5 июля в 10:30 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Друг на час
16+
Комедия Иммерсивный
Друг на час
5 июля в 18:30 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Площадки
Abbey Players
Москва, Н.Арбат, 5
Artplay
Москва, Ниж.Сыромятническая, 10
Crave
Москва, Лубянский пр., 15, стр. 2
Cнегиревский ДК
Москва, Истринский р-н, пос. Снегири, Станционная, 22
Et Cetera Александра Калягина
Москва, Фролов пер., 2
La'Театр
Москва, Хамовнический Вал, 34
Off-театр
Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
Smart-библиотека им. Анны Ахматовой
Москва, Крылатские Холмы, 34
Smile
Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
VS Театр
Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
Vegas City Hall
Москва, 66-й км МКАД, пересечение с Волоколамским ш., ТРЦ «Vegas Крокус-сити»
Yauza Place
Москва, Подколокольный пер., 16, стр. 4
Академический
Москва, Ленинский просп., 32а, РАН
Андерсон Бутово
Москва, Феодосийская, 7, корп. 3
Андерсон в Медведково
Москва, Стартовая, 9, корп. 2
Андерсон в Формуле Кино
Москва, Мичуринский просп., Олимпийская деревня, 3, корп. 1, ТРЦ «Фестиваль», 3 этаж
Андерсон в Царицыно
Москва, Тюрина, 1
Андерсон на Гиляровского
Москва, Гиляровского, 39
Андерсон на Кропоткинской
Москва, Гагаринский пер., 6
Андерсон на Кусковской
Москва, Кусковская, 47
Андерсон на Маршала Бирюзова
Москва, Маршала Бирюзова, 32, ТРЦ «Пятая авеню»
Андерсон на Обручева
Москва, Обручева, 30, корп. 1
Андерсон на Соколе
Москва, Ленинградский просп., 74, корп. 8
Андерсон на Таганской
Москва, Таганская, 36, стр. 1
Андерсон на даче
Москва, просп. Мира, 119, стр. 136, ВДНХ
Армянский театр Славы Степаняна
Москва, Советской Армии, 8
Арт-пространство «Твой театр»
Москва, Ленинградский просп., 31, стр. 3
Арт-пространство «Эфир»
Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 16, бизнес-квартал «Арма»
Арт-центр «Мир»
Москва, Арбат, 24
Арт-центр ИСИ
Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
Башмет-центр
Москва, Б.Полянка, 45
Бенефис
Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
Большая спортивная арена «Лужники»
Москва, Лужнецкая наб., 24, стр. 1
Большой Московский цирк
Москва, просп. Вернадского, 7
Большой театр, Историческая сцена
Москва, Театральная пл., 1
Большой театр. Новая сцена
Москва, Б.Дмитровка, 4, стр. 2
Брюсов-холл
Москва, Брюсов пер., 11, стр. 1, вход из Вознесенского переулка
Бужаровский ДК
Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
ВТБ Арена
Москва, Ленинградский просп., 36
Ведогонь-театр
Москва, Зеленоград, Юности, 17
Вернадского 13
Москва, просп. Вернадского, 13
Вне... театр
Москва, Покровка, 38, стр. 1
Вне... школа
Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 9, центр дизайна Artplay, 2 этаж, помещение 33
Высшая школа сценических искусств
Москва, Шереметьевская, 6, корп. 2
ГИТИС-театр
Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
ГИТИС-театр. Новая сцена
Москва, Академика Пилюгина, 2
Геликон-опера
Москва, Б.Никитская, 19/16
Гиперион
Москва, Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 6
Глас
Москва, Б.Татарская, 29
Глебовский ДК
Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
Гоголь-центр
Москва, Казакова, 8а
Городская ферма
Москва, просп. Мира, 119, ВДНХ, у павильона 44
Градский-холл
Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
Губернский театр
Москва, Волгоградский просп., 121
ДК «Горки-10»
Москва, Одинцовский р-н, пос. Горки-10, 25а
ДК «Исток»
Московская обл., Фрязино, Комсомольская, 17
ДК «Капотня»
Москва, 2-й квартал Капотни, 20а
ДК «Кристалл»
Москва, Самокатная, 4, стр. 11
ДК «Мир»
Москва, Победы, 20
ДК «Мосрентген»
Москва, пос. Мосрентген, 39
ДК «Нагорный»
Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
ДК «Ново-Переделкино»
Москва, Лукинская, 1, корп. 1
ДК «Октябрь»
Московская обл., Подольск, Свердлова, 38
ДК «Прожектор»
Москва, 1-я Владимирская, 10в
ДК «Рассвет»
Москва, Столярный пер., 3, корп. 15
ДК «Рублево»
Москва, Василия Ботылева, 43
ДК «Сатурн»
Московская обл., Раменское, Михалевича, 2
ДК «Химик» им. Докторова
Московская обл., Воскресенск, пл. Ленина, 1
ДК ВДНХ
Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
ДК МИИТ
Москва, Новосущевский пер., 6, стр. 1
ДК НИУ МГСУ
Москва, Ярославское ш., 26, корп. 2
ДК Обнинска
Москва, Калужская обл., г. Обнинск, просп. Ленина, 126
ДК им. Зуева
Москва, Лесная, 18
Дворец на Яузе
Москва, пл. Журавлева, 1
Денди
Москва, Октябрьская, 91, корп. 1, КЦ «Марьина Роща»
Деньковский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Деньково, 80
Детский музыкальный театр юного актера
Москва, М.Дмитровка, 8, стр. 4
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена
Москва, Макаренко, 4, стр. 1
Детский сказочный театр
Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
Детский театр «А-Я»
Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
Детский театр теней
Москва, Измайловский б-р, 60/10
Детский театр эстрады
Москва, Бауманская, 32, стр. 1
Дом Кино
Москва, Васильевская, 13
Дом Липы
Москва, просп. Мира, 52, стр. 3, 2 этаж
Дом культуры «ГЭС-2»
Москва, Болотная наб., 15
Дом культуры «Фотофактура»
Москва, Маросейка, 7/8
Дом музыки
Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
Дом поэтов
Москва, Трехпрудный пер., 8
Дом сказок «Жили-были»
Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
Дом-музей Ермоловой / Театральный салон на Тверском бульваре
Москва, Тверской б-р, 11
Домик Фанни Белл
Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
Еврейский культурный центр им. Гольдмана
Москва, Б.Никитская, 47, стр. 2
Ермолинский ДК
Москва, Истринский р-н, пос. Агрогородок, 23а
Есенин-центр
Москва, пер. Чернышевского, 4, стр. 2
Зеленый театр
Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
Зоодепо в Московском зоопарке
Москва, Б.Грузинская, 8, стр. 7, Московский зоопарк, вход со стороны улицы
Измайлово
Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
Иммерсивный театр «Морфеус»
Москва, Садовническая наб., 71, вход со двора
Интерактивный театр «На Михалковской»
Москва, Михалковская, 22
Историко-этнографический театр
Москва, Рудневой, 3
КДК «Большевик»
Москва, Ленинградский просп., 15
ККЗ «Екатерининский»
Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
КСЦ «Мечта»
Москва, Маршала Жукова, 38
КЦ «Аструм»
Москва, Б.Дорогомиловская, 9
КЦ «Аструм»
Москва, Студенческая, 16
КЦ «Аструм»
Москва, Кутузовский просп., 30
КЦ «Дом»
Москва, Б.Овчинниковский пер., 24, стр. 4
КЦ «Зодчие»
Москва, Партизанская, 23
КЦ «Меридиан»
Москва, Профсоюзная, 61
КЦ «Москвич»
Москва, Волгоградский просп., 46/15
КЦ «Онежский»
Москва, Флотская, 25
КЦ «Салют»
Москва, Свободы, 37
КЦ «Северный»
Москва, 3-я Северная линия, 17
КЦ «Строгино»
Москва, Маршала Катукова, 8
КЦ «Хитровка»
Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
КЦ ЗИЛ
Москва, Восточная, 4, корп. 1
КЦ им. Астахова
Москва, Люблинская, 149
Киноконцерн «Мосфильм»
Москва, Мосфильмовская, 1
Киношкола Don't Play
Москва, Городская, 10
Клуб «Браво»
Москва, Академика Анохина, 62
Клуб «Оптимист». Новая сцена
Москва, Ленинский просп., 150
Конгресс-центр на Вернадского
Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
Концертный зал ДК МИЭТ
Москва, Зеленоград, пл. Шокина, 1, стр. 2
Космос
Москва, просп. Мира, 150
Костровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Кострово, Центральная, 17
Котовский СДК
Москва, Истринский р-н, пос. Котово, 16
Красный Октябрь
Москва, Берсеневская наб., 6
Кремлевский дворец
Москва, Кремль
Культурно-художественный центр «Крылатское»
Москва, Крылатские Холмы, 49
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского
Москва, Тверская, 14
Культурный центр «Оптимист»
Москва, просп. Вернадского, 89, корп. 4
Культурный центр «Тапуз»
Москва, Б.Никитская, 47, стр. 2
Культурный центр на Арбате
Москва, Арбат, 9, стр. 1
Лаборатория современного театра
Москва, Сайкина, 9/1
Ленком Марка Захарова
Москва, М.Дмитровка, 6
Лофт-пространство «Своё поле»
Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
МДМ
Москва, Комсомольский просп., 28
ММКЦ
Москва, Ярославское ш., 124
МОСТ
Москва, Б.Садовая, 6
МОСТ. Новая сцена
Москва, Новинский б-р, 22
МТЮЗ
Москва, Мамоновский пер., 10
МХАТ Горького
Москва, Тверской б-р, 22
МХТ им. Чехова
Москва, Камергерский пер., 3
Малый театр России
Москва, Театральный проезд., д. 1
Маска
Москва, Комсомольский просп., 28, МДМ
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена
Москва, Кутузовский просп., 30/32
Модерн
Москва, Спартаковская пл., 9/1
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
Москва, Руставели, 19
Москва
Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
Московский открытый театр кукол
Москва, Пестовский пер., 2
Московский продюсерский центр
Москва, Маршала Малиновского, 7
Московский театр кукол
Москва, Спартаковская, 26/30
Московский театр кукол. Камерная сцена
Москва, Бажова, 9
Московский театр мюзикла
Москва, Пушкинская пл., 2/1
Московский театр оперетты
Москва, Б.Дмитровка, 6
Московский художественный театр комедии
Москва, Ботаническая, 21, Институт театрального искусства
Москонцерт
Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
Москонцерт-холл
Москва, Каланчевская, 33
Мосспектакль
Москва, Покровка, 40б
Музей Буратино-Пиноккио
Москва, 2-я Парковая, 18
Музей Москвы
Москва, Зубовский б-р, 2
Музыкальная квартира на Тверской
Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко
Москва, Б.Дмитровка, 17
Навка Арена
Москва, Ниж.Мневники, 10а
Новая опера им. Колобова
Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
Новопетровский ДК
Москва, Истринский р-н, с. Новопетровское, Северная, 49а
Новый Иерусалим
Истра, Московская обл., Ново-Иерусалимская наб., 1
Новый драматический театр
Москва, Проходчиков, 2
Новый театр
Москва, Мясницкая, 7, стр. 2
Около дома Станиславского
Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
Окружной общественный центр им. Моссовета
Москва, Преображенская пл., 12
Онуфриевский ДК
Москва, Истринский р-н, с. Онуфриево, Центральная, 1
Останкино
Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже
Москва, Георгиевский пер., 3/3
Павильон №11 «Казахстан»
Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
Павло-Слободский ДК
Москва, Истринский р-н, с. Павловская Слобода, Луначарского, 7
Павловский КДК
Москва, Истринский р-н, дер. Павловское, 102
Памятник Пушкину
Москва, Пушкинская пл.
Планета КВН
Москва, Шереметьевская, 2
Поколение
Москва, 1-я Новокузьминская, 1
Поколение. Сцена на улице Радио
Москва, Радио, 2, стр. 2
Покровский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Покровское, Центральная, 16
Практика
Москва, Б.Козихинский пер., 30
Програнство «Зеркало.Life»
Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
Пространство Camera
Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
Пространство Tau
Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
Пространство Yarovit Hall Yakimanka
Москва, Б.Якиманка, 26
Пространство «Внутри»
Москва, Казакова, 8, стр. 3
Пространство «Дробь 8»
Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 2
Пространство «Суперметалл»
Москва, 2-я Бауманская, 9/23
РАМТ
Москва, Театральная пл., 2
Рождественский ДК
Москва, Истринский р-н, дер. Рождествено, Микрорайонная, 5
Рыжий театр
Москва, Рудневка, 4
Сатирикон
Москва, Шереметьевская, 8
Сатирикон им. Аркадия Райкина
Москва, ​Шереметьевская улица, 2
Сельский клуб поселка Северный
Москва, Истринский р-н, пос. Северный, 24
Симоновская сцена театра Вахтангова
Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
Соборная палата
Москва, Лихов пер., 6, стр. 1
Событие
Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
Современник. Другая сцена
Москва, Чистопрудный б-р, 17
Современник. Основная сцена
Москва, Чистопрудный б-р, 19 стр. 1
Современный Театр Антрепризы
Москва, ​Новая Басманная улица, 18 ст1
СоюзМультПарк на ВДНХ
Москва, просп. Мира, 119, стр. 7, ВДНХ
Среда 21
Москва, Ст.Басманная, 15, стр. 1
Студия театрального искусства
Москва, Станиславского, 21, стр. 7
Сфера
Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
Сцена «Мельников»
Москва, Стромынка, 6
ТЮЗ района Некрасовка
Москва, 2-я Вольская, 20, библиотека №117
Творческое пространство «Антифон»
Москва, Ленинградский просп., 26, корп. 1
Театр «На Чистых»
Москва, Фурманный пер., 6
Театр «Русская песня». Основная сцена
Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
Театр Аллы Духовой «Тодес»
Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
Театр Гоголя
Москва, Казакова, 8
Театр Дениса Матросова
Москва
Театр Махониной Елены МЕЛ
Москва, Декабристов, 2, корп. 2
Театр Наций
Москва, Петровский пер., 3
Театр Олега Табакова. Сцена на Сухаревской
Москва, М.Сухаревская пл., 5
Театр РОСТА
Москва, Прохладная, 28
Театр Российской Армии
Москва, Суворовская пл., 2
Театр Сатиры
Москва, Триумфальная пл., 2
Театр Терезы Дуровой
Москва, Павловская, 6
Театр Эстрады
Москва, Берсеневская наб., 20/2
Театр в Хамовниках
Москва, Хамовнический Вал, 34
Театр города М.
Москва, Пречистенский пер., 20
Театр детской книги «Волшебная лампа»
Москва, Сущевская, 25, стр. 5
Театр живого действия
Москва, Дубининская, 41, стр. 1
Театр иллюзии
Москва, Лазо, 3
Театр им. Булгакова
Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
Театр им. Вахтангова
Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
Москва, Арбат, 24
Театр им. Вахтангова. Студия
Москва, М.Николопесковский пер., 3
Театр им. Ермоловой
Москва, Тверская, 5/6
Театр им. Маяковского
Москва, Б.Никитская, 19
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке
Москва, Пушкарев пер., 21
Театр им. Моссовета
Москва, Б.Садовая, 16
Театр им. Наталии Сац
Москва, просп. Вернадского, 5
Театр им. Пушкина
Москва, Тверской б-р, 23
Театр комедии. Основная сцена
Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
Театр комедии. Сцена на ВДНХ
Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
Театр комедии. Сцена на Олимпийском
Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
Театр кукол им. Образцова
Москва, Садовая-Самотечная, 3
Театр марионеток
Москва, Абельмановская, 17а
Театр мимики и жеста
Москва, Измайловский б-р, 41
Театр музыки и драмы Стаса Намина
Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой
Москва, Б.Пироговская, 53/55
Театр музыки и шоу «III РИМ»
Москва, Пушкино, Красноармейское ш., 104, ТЦ «Пушкино-парк»
Театр на Басманной
Москва, Н.Басманная, 37, стр. 1
Театр на Басманной. Малая сцена
Москва, Н.Басманная, 25/2, стр. 2
Театр на Бронной
Москва, М.Бронная, 4
Театр на Малой Ордынке
Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
Театр на Мельникова
Москва, Мельникова, 7, стр. 1
Театр на Покровке
Москва, Покровка, 50/2, стр. 1
Театр на Таганке
Москва, Земляной Вал, 76/21
Театр на Таганке. Сцена на Факельном
Москва, Александра Солженицына, 17, стр. 5
Театр на Трубной
Москва, Неглинная, 29, стр. 1
Театр на Цветном
Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
Театр на Юго-Западе
Москва, просп. Вернадского, 125
Театр на набережной. Новая сцена
Москва, Хамовнический Вал, 2
Театр на набережной. Родная сцена
Москва, Фрунзенская наб., 48
Театр народной музыки и песни «Золотое кольцо»
Москва, Тимирязевская, 17
Театр сатиры. Детская сцена
Москва, Коопертивная, 4, стр. 15
Театр сатиры. Прогресс-сцена Армена Джигарханяна
Москва, Ломоносовский просп., 17
Театр современной драматургии
Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
Театр танца «Гжель»
Москва, Свободы, 10
Театр+
Москва, Арбат д.35
Театр-студия Всеволода Шиловского
Москва, Петровка, 17, стр. 2
Театр.doc industrial
Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
Театр.doc на Лесной
Москва, Лесная, 59, стр. 1
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской
Москва, Смоленская, 10
Театральная лаборатория «КукLab» Аэропорт
Москва, Кочновский пр., 4, корп. 1
Театральная хоромина
Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
Театральное пространство «Одеон»
Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
Театральный институт им. Бориса Щукина
Москва, Б.Николопесковский пер., 12а, стр. 1
Театральный особняк
Москва, Библиотечная, 23
Театральный центр «Вишневый сад»
Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
Театральный центр «Крылатское»
Москва, Рублевское ш., 34, корп. 2
Театральный центр «На Плющихе»
Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
Театральный центр «На Страстном»
Москва, Страстной б-р, 8а
Театральный центр «Старый Арбат»
Москва, Филипповский пер., 11, стр. 2
Театриум на Серпуховке
Москва, Павловская, 6
Точка ру
Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
У Никитских ворот
Москва, Б.Никитская, 23/14/9
Урбан
Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
Усадьба Разумовского
Москва, Казакова, 18, стр. 11
Учебный театр МГАХ
Москва, 2-я Фрунзенская, 5
Филиал Малого театра
Москва, Б.Ордынка, 69
Филиал Театра им. Пушкина
Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
Фламенкерия
Москва, Доброслободская, 5а
Фольклорный центр «Москва»
Москва, Барклая, 9
ЦДК Щелково
Москва, Пушкина, 22
ЦДКЖ
Москва, Комсомольская пл., 4
ЦКиИ «Щукино»
Москва, Маршала Малиновского, 7
ЦНК «Мир искусств»
Москва, Смоленская наб., 5/13
Центр Вознесенского
Москва, Б.Ордынка, 46, стр. 3
Центр драматургии и режиссуры на Беговой
Москва, Беговая, 5
Центр драматургии и режиссуры на Поварской
Москва, Поварская, 20
Центр драматургии и режиссуры на Соколе
Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
Центр театра и кино Никиты Михалкова
Москва, Академика Пилюгина, 2
Центральный дом актера
Москва, Арбат, 35
Центральный дом архитектора
Москва, Гранатный пер., 7
Цирк Никулина на Цветном бульваре
Москва, Цветной б-р, 13
Шалом
Москва, Варшавское ш., 71, корп. 1
Шалом. Сцена на Новослободской
Москва, Новослободская, 23
Шаляпинский дом
Москва, Б.Николопесковский пер., 15, стр. 1
Школа драматического искусства
Москва, Сретенка, 19/27
Школа драматического искусства. Сцена на Новослободской
Москва, Новослободская, 23
Щелковский театр
Москва, Щелково, Фабричная, 1а
Электротеатр Станиславский
Москва, Тверская, 23
Эрмитаж
Москва, Н.Арбат, 11
Ядроминский ДК
Москва, Истринский р-н, пос. Курсаково, 1
