Такой Швецову еще не видели: Ковальчук пришлось стать блондинкой для новой картины

«Когда Васильев все же окончательно наиграется в Павла Семенова»: в Сети советуют актеру бросить «Невский»

Все точно, как по учебнику: чем закончился сериал «Государь»?

Помните, как зрители «Дома дракона» возмущались из-за Крови и Сыра? В 3 сезоне канон Мартина перепишут еще сильнее

Шарапов спасает СССР от ядерной войны: Конкин возвращается в кино 18 лет спустя — сыграет «серого кардинала» при Брежневе

«Франкенштейн» Гильермо дель Торо станет одним из самых дорогих фильмов для режиссера — и на то есть веская причина

«Не смотрели их — жизни не видели»: нейросеть выбрала 10 лучших фильмов в истории человечества — без Нолана, зато с Тарантино

«Я так захотел»: Багров в «Брате 2» физически не мог попасть в Чикаго? Хоккейный ляп в фильме не замечали 25 лет

Путь к счастью мужчины лежит через… Тоторо: ученые доказали пользу шедевров студии Chibli (хейтерам аниме — соболезнуем)

Ошейник, плетка, обнаженка: та самая сцена с «Не брат ты мне» в «Брате» изначально была абсолютно другой — эпизод кончался кровавой резней