А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем

Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили

В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?

«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще

Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»

Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день

Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре

«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов

Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову

10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер