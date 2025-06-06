Все точно, как по учебнику: чем закончился сериал «Государь»?

3 сериала по книгам Агаты Кристи, которые придется разгадывать до самого финала: №3 сравнивают с «Наследниками»

Не играл в кино 18 лет, но вернулся только ради этой роли: звезда «Место встречи изменить нельзя» сыграл в политическом детективе

Ошейник, плетка, обнаженка: та самая сцена с «Не брат ты мне» в «Брате» изначально была абсолютно другой — эпизод кончался кровавой резней

«Я так захотел»: Багров в «Брате 2» физически не мог попасть в Чикаго? Хоккейный ляп в фильме не замечали 25 лет

«Не смотрели их — жизни не видели»: нейросеть выбрала 10 лучших фильмов в истории человечества — без Нолана, зато с Тарантино

Не Кэрри Брэдшоу, а городская сумасшедшая: фанаты рвут и мечут из-за финала «И просто так» — Паркер отбивается

Миронова в «Бриллиантовой руке» вспомнят многие: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов СССР по кадру с мороженым? (тест)

Для любителей аниме и не только: мультсериал от создателя «Офиса» ворвался в список лучших в истории (почти 9 на IMDb)

Шарапов спасает СССР от ядерной войны: Конкин возвращается в кино 18 лет спустя — сыграет «серого кардинала» при Брежневе