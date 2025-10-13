Кто из старичков вернется на экраны в «Крике 7»? Создатели обещают даже воскрешение мертвеца из фильма 1996 года

Среди злодеев «Пиратов Карибского моря» этот — самый чудовищный и бесчеловечный: но что сделало Джонса таким? Разбираемся

Netflix слил в Сеть первые 5 минут финала «Очень странных дел»: такого Уилла Байерса вы еще не видели (видео)

«Мне тебя вылечить?»: 3-й сезон «Магической битвы» уже стартовал – показали то, чего не было в манге (и даже Годжо вернулся)

Пингвины не то, чем кажутся: в фильме «Человек-бензопила» Резе поет на русском, и от реального смысла колыбельной идет мороз по коже

Этот фильм Меньшова зрители оценили на 8.3: а Табаков 40 лет назад называл его «позором» – угадаете, какой?

Создатель GTA признался в любви к фильму, от которого зрители падали в обморок: назвал советскую драму лучшим военным кино всех времен

За год до «Метода»: в 2016-м Netflix выкупил этот сериал с Прилучным – тест покажет, помните ли вы сюжет

«Гарри Поттер никогда не был крутым»: Том Фелтон стал изгоем из-за Мальчика, который выжил – и спустя годы разочаровался во франшизе

Пеннивайза в «Оно» должен был сыграть не Билл Скарсгард — вот почему актер выбыл из проекта