Сверхкороткий турецкий сериал «Тайный возлюбленный» стал вирусным хитом YouTube: три минуты — и вы уже втянуты

Опер, которого едва не убил Палач: НТВ выпускает детективный сериал от режиссёра «Ментовских войн» — и он просто обязан стать хитом

В новых сериях «Анатомии страсти» вернется культовая героиня из 1 сезона: этого ждали все фанаты

«Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать

В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет

«Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул

Куда пропал Хоукинс? «Очень странные дела» даже не вошли в топ-10 сериалов 2025 года – на IMDb совсем другие любимчики

Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым

10 фильмов на IMDb были самыми хайповыми в 2025-м: верится с трудом, но до оценки 8.0 не дотянул ни один

Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая