Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Берлин: Симфония большого города Расписание сеансов Берлин: Симфония большого города, 1927 в Москве

Расписание сеансов Берлин: Симфония большого города, 1927 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
пт 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Берлин: Симфония большого города»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Пионер
Киевская
2D, SUB
19:00 от 700 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
«Где наши привычные менты?»: у этой серии «Невского» неспроста самый низкий рейтинг среди зрителей
Смотрят ради Васильева и захватывающего сюжета: названы самые популярные криминальные сериалы среди женщин
«Чужой: Земля» вернул ксеноморфа в игру: зрители в панике ищут, где смотреть, но мы знаем, какой сайт включить
Кто такая тетушка Глэдис и при чем тут Пеннивайз из «Оно»? Объясняем концовку «Орудий» — лучшего ужастика 2025 года (с большим запасом!)
«Мой тебе совет»: Тарковский одной фразой задел Гайдая за живое — больше старались не общаться
«Нет! Не пей!»: японцы не поняли «Иронию судьбы» — фильм Рязанова пришлось объяснять на пальцах
«Твою мать», «Опа» и 10+ других, безумно смешных мемов по «Бригаде» — сделают ваш день лучше
В «Поттере» одну из школьниц играла 36-летняя британка: даже осталась с обнаженным Гарри в ванной
Почти не страшно, безумно интересно: лучший Sci-Fi-сериал по Кингу можно «проглотить» всего-то за 8 часов — «Под куполом» и рядом не стоял
Следствие ведут каблуки: 3 роскошных российских мини-сериала о женщинах-детективах (№2 – must have для фанатов «Хрустального»)
5 пикантных моментов из кино СССР, которые не вырезала цензура: вспомните по ним названия фильмов? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше