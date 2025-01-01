Меню
Фильмы в прокате в Москве
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Одно целое
Переживающая кризис пара отправляется в загородный дом, где с ними начинает происходить страшная метаморфоза
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
7.0
Билеты
Пункт назначения: Высотка 613
Тайваньский мистический хоррор о зловещем жилом доме
ужасы
2024, Тайвань
4.0
Билеты
Улыбка. Новый кошмар
Хоррор о девушке, которую терроризирует темный зловещий призрак
ужасы
2024, Канада / США
5.0
Билеты
Затерянное место
Мать оберегает сыновей-близнецов от зла, не выпуская их из лесной хижины. Хоррор с Холли Берри в главной роли
ужасы, триллер
2024, США
5.0
Билеты
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
Злой дух терроризирует молодоженов. Индонезийский хоррор на тему супружества
ужасы, триллер
2025, Индонезия
5.0
Билеты
Орудия
Как-то ночью дети из одного школьного класса загадочным образом исчезают. Новый детективный хоррор от режиссера "Варвара"
драма, ужасы, детектив
2025, США
8.0
Билеты
Формула 1
Маскулинный блокбастер об автогонках во главе с Брэдом Питтом
спорт
2025, США
8.0
Билеты
Укради мою мечту
Ромком о строптивой девушке, которая пытается избавиться от наложенной на нее порчи
комедия
2025, Россия
0.0
Билеты
Фантастическая четверка: Первые шаги
Знаменитый супергеройский квартет противостоит инопланетному захватчику Галактусу
боевик, приключения, фантастика
2025, США
7.0
Билеты
Атель-матель
Сбежавшее из Москвы семейство запускает в Дагестане модный эко-отель. Летняя комедия с кавказским колоритом
комедия
2025, Россия
6.0
Билеты
Голый пистолет
Новая часть культовой комедийной франшизы о незадачливых полицейских. В главных ролях — Лиам Нисон и Памела Андерсон
комедия
2025, США
7.0
Билеты
Заклятье. Кровь экзорциста
Потеряв сына, пара перебирается в Шотландию, где сталкивается со злым духом викинга
ужасы
2025, Великобритания
4.0
Билеты
Чумовая пятница 2
семейный, комедия, фэнтези
2025, США
7.0
Билеты
Материалистка
Профессиональная сводница выбирает между миллионером и бывшим парнем. Новый фильм от создательницы "Прошлых жизней"
мелодрама
2025, США
6.0
Билеты
Мир Юрского периода: Возрождение
Скарлетт Йоханссон отправляется на поиски редких динозавров. Новая часть франшизы о доисторических ящерах
боевик, приключения, фантастика
2025, США
7.0
Билеты
Пила Х
Джон Крамер возвращается собственной персоной. Конструктор мстит мошенникам, которые наживаются на больных раком
криминал, драма, ужасы
2023, США
7.0
Билеты
Бухта Бэррона
Скорбя по погибшему сыну, не вполне уравновешенный отец похищает причастного к трагедии мальчика
криминал, драма, триллер
2024, США
7.0
Билеты
Супермен
Супергерой с Криптона возвращается. Первый крупный проект перезапущенной киновселенной DC
боевик, приключения, фэнтези
2025, США
7.0
Билеты
Терминатор 2: Судный день
Киборг-убийца предотвращает восстание машин. Боевик Джеймса Кэмерона, претендующий на звание лучшего сиквела в истории кино
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
8.0
Билеты
Балерина
Искусная наемница Ана де Армас ступает на тропу мести. Зубодробительный спин-офф "Джона Уика"
боевик, триллер
2025, США
7.0
Билеты
28 лет спустя
Третья часть хоррор-франшизы Дэнни Бойла и Алекса Гарленда о мире, пораженном зомби-вирусом
ужасы
2025, Великобритания / США
6.0
Билеты
Рыжая Соня
Фэнтезийный боевик о храброй и прекрасной воительнице
фэнтези, боевик
2025, США
5.0
Билеты
Плагиатор
Музыкант переносится в прошлое и решает выдать современные музыкальные хиты за свои
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
7.0
Билеты
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Группу друзей настигает таинственный мститель. Легаси-сиквел знаменитого слэшера 1997 года
ужасы, триллер
2025, США
6.0
Билеты
Синистер. Семейное проклятие
Любящий отец спасает маленького сына от древнего охотника на детей
ужасы
2024, США
5.0
Билеты
Джульетта и Ромео
Зрелищная мелодрама по мотивам бессмертной трагедии Шекспира с музыкой от лауреата премии "Грэмми"
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
4.0
Билеты
На деревню дедушке
Трудный ребенок проводит три дня с дедом в деревне. Летняя комедия с Юрием Стояновым
комедия, семейный
2025, Россия
6.0
Билеты
Свободные люди
Отец вовлекает сына в борьбу против общепринятых устоев. Драматический триллер с Ником Офферманом
боевик, криминал, драма
2025, Греция / США
7.0
Билеты
Как приручить дракона
Новое воплощение истории о Беззубике и Иккинге. Игровой ремейк хитового мультика 2010 года
боевик, приключения, семейный
2025, США
8.0
Билеты
Надо снимать фильмы о любви
Команда российских киношников отправляется в Индию. Новый проект именитого инди-режиссера Романа Михайлова
драма
2024, Россия
7.0
Билеты
Пункт назначения: Узы крови
Смерть вновь собирает урожай. Изобретательные и отвратительные способы умереть в шестой части знаменитой франшизы
ужасы
2025, США
7.0
Билеты
Хищные твари
Похищенная девушка противостоит маньяку и смертоносным акулам
ужасы, триллер
2025, Австралия
6.0
Билеты
Жизнь Чака
Экранизация рассказа Стивена Кинга с Томом Хиддлстоном в главной роли. Фильм одержал победу на кинофестивале "Сандэнс"
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
7.0
Билеты
Городские легенды: Парк кошмаров
Студенты тревожат старый дуб и навлекают на себя смертоносное проклятие
ужасы
2024, США
4.0
Билеты
Ограбление
боевик, комедия
2025, США
5.0
Билеты
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
7.0
Билеты
Шпионская свадьба
Ребел Уилсон спасает подруг от террористов. Комедийное переосмысление шпионских боевиков
боевик, комедия
2025, США
4.0
Билеты
Принцесса Мононоке
Повелительница животных защищает лес от людей. Один из шедевров Хаяо Миядзаки
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
8.0
Билеты
Заклятие
триллер, ужасы
2013, США
7.0
Билеты
Дом в огне
Семейный уик-энд на живописной вилле превращается в психологическую игру
комедия, триллер, мелодрама
2024, Испания
7.0
Билеты
Верни её из мертвых
Осиротевшие брат и сестра узнают о страшном ритуале, который проводит их приемная мать. Новый хоррор от создателей «Два, три, демон, приди!»
ужасы
2025, Австралия / США
7.0
Билеты
Гадкая сестра
Хоррор по мотивам "Золушки" о неказистой девушке, которую жестоким образом готовят к браку с принцем
комедия, драма, ужасы
2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
7.0
Билеты
Кофе и сигареты
драма
2003, США / Япония / Италия
6.0
Билеты
Драйв
драма, боевик
2011, США
7.0
Билеты
Гонка
биография, драма, боевик, спорт
2012, США
8.0
Билеты
Выживут только любовники
фантастика, триллер, драма
2013, США
7.0
Билеты
Дождливый день в Нью-Йорке
Новый фильм Вуди Аллена с Тимоти Шаламе и Эль Фаннинг.
драма
2018, США
6.0
Билеты
Акира
Культовый аниме-фильм в жанре постапокалиптики и киберпанка
анимация, аниме
1988, Япония
8.0
Билеты
Миссия невыполнима: Финальная расплата
Неугомонный Том Круз спасает мир от взбунтовавшегося искусственного интеллекта
боевик
2025, США
7.0
Билеты
Саван
Овдовевший бизнесмен обустраивает высокотехнологичные могилы. Фильм от мастера боди-хоррора Дэвида Кроненберга
ужасы, триллер
2024, Канада / Франция
5.0
Билеты
Эдем
Освоение дикого и опасного острова оборачивается жестоким конфликтом. Триллер с крупнейшими звездами Голливуда
триллер
2024, Австралия
7.0
Билеты
Хорошенькая
Роуд-муви о взрослении девочки, которая отправляется в поход со своим отцом
драма
2024, США
6.0
Билеты
Что случилось осенью
Драма Франсуа Озона о сложных семейных отношениях
драма
2024, Франция
7.0
Билеты
Мой папа - медведь
Лесные приключения непослушной девочки и ее отца, который превратился в мишку косолапого
семейный
2025, Россия
7.0
Билеты
28 дней
Драма на основе реальных событий о журналистке, попавшей в страшный плен к террористам
драма
2025, Италия / Бельгия
7.0
Билеты
Здравствуй, грусть
драма, мелодрама
2024, Канада / Франция / Германия
5.0
Билеты
Все фильмы
