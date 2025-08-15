Меню
Фильмы
Акира
Расписание сеансов Акира, 1988 в Москве
Расписание сеансов Акира, 1988 в Москве
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Завтра
15
сб
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
чт
21
вс
24
пн
25
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Акира»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D
19:15
от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D, SUB
21:35
от 350 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
11:50
от 350 ₽
18:40
от 350 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D, SUB
14:40
от 350 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D, SUB
15:45
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
