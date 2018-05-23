Меню
Синема Парк на Калужской

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Профсоюзная, 61А, ТЦ «Калужский», 3 этаж
Метро
Калужская
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Сеть
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТЦ «Калужский»
О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Парк» на Калужской расположен на третьем этаже большого торгового центра. Это первая в столице киноплощадка, где был установлен цифровой кинопроектор. Ближайшая станция метро — Калужская.

В этом современном мультиплексе открыто 9 кинозалов. Общая вместимость - 1191 место. В каждом зале установлена лучшая передовая проекционная и звуковая кинотехника, комфортные кресла, сделанные по специальному заказу, системы климат-контроля. Используется оборудования для показов кинолент в 2D и 3D форматах.

Посетители кинотеатра Синема Парк на Калужской в Москве смогут сделать нужные покупки в торговом центре до или после сеанса, а также отдохнуть.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Синема Парк на Калужской»онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
Парковка
Билеты от 350 ₽
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
17:00 от 540 ₽ ...
Балерина
Балерина
Сегодня 2 сеанса
10:35 от 350 ₽ 21:25 от 540 ₽ ...
Бой 2
Бой 2
Сегодня 1 сеанс
18:30 от 550 ₽ ...
Грузчик
Грузчик
Сегодня 1 сеанс
18:00 от 550 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Светлана Радыгина 23 мая 2018, 23:39
Удобное расположение. Это "плюс"
А вот "минус" в том что:
1) довольно дорого (в сравнении с соседними кинотеатрами)
2) много поломанных сидений в залах
Екатерина Климашина 8 октября 2019, 11:44
Хожу в кинотеатр уже 5 лет, всё нравилось, но в последний раз (07.10.2019) реклама перед самим фильмом была 30 минут! Если вы в кинотеатр ради… Читать дальше…
557 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильмы в кинотеатре Синема Парк на Калужской

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
17:00 от 540 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
10:35 от 350 ₽ 21:25 от 540 ₽
Бой 2 боевик, приключения, триллер 2025, Индия
2D, SUB
18:30 от 550 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
