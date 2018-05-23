Кинотеатр «Синема Парк» на Калужской расположен на третьем этаже большого торгового центра. Это первая в столице киноплощадка, где был установлен цифровой кинопроектор. Ближайшая станция метро — Калужская.

В этом современном мультиплексе открыто 9 кинозалов. Общая вместимость - 1191 место. В каждом зале установлена лучшая передовая проекционная и звуковая кинотехника, комфортные кресла, сделанные по специальному заказу, системы климат-контроля. Используется оборудования для показов кинолент в 2D и 3D форматах.

Посетители кинотеатра Синема Парк на Калужской в Москве смогут сделать нужные покупки в торговом центре до или после сеанса, а также отдохнуть.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Синема Парк на Калужской»онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.