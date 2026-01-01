Скидки в кинотеатрах Москвы

Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для пенсионеров действует скидка на билет 30%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Групповые скидки действуют на любой фильм (кроме первого уикенда фильмов-блокбастеров) и в любом зале, с понедельника по воскресенье с 11:00, включая зал VIP зал. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - скидка 30% от стоимости билета. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Специальные цены действуют на сеансы с 13:40 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для пенсионеров действует специальная цена на билет: 2D 100 руб., 3D 160 руб.. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Групповые скидки действуют на любой фильм (кроме первого уикенда фильмов-блокбастеров) и в любом зале, с понедельника по воскресенье с 11:00, включая зал VIP зал. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 160 рублей. Групповая скидка - 10%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Групповые скидки действуют на любой фильм (кроме первого уикенда фильмов-блокбастеров) и в любом зале, с понедельника по воскресенье с 11:00, включая зал VIP зал. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Льготный билет за 150 рублей могут приобрести пенсионеры, многодетные семьи и посетители с ограниченными возможностями на 2D и 3D сеансы. Скидка предоставляется при предъявлении оригинала документа, подтверждающего льготу, до совершения покупки. Предложение действует только в будние дни с понедельника по пятницу включительно без ограничения по времени.
Каждый понедельник в нашем кинотеатре проходит акция "День кино" с фиксированной ценой билетов. Акция не распространяется на VIP зал. Акция не проводится в выходные и предпраздничные дни.
Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 170 рублей. Групповая скидка - 10%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Групповые скидки действуют на любой фильм (кроме первого уикенда фильмов-блокбастеров) и в любом зале, с понедельника по воскресенье с 11:00, включая зал VIP зал. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Детям до 10 лет - каждый день с 10:00 до 14:59 - скидка на билет в кино 50%. Только на репертуар с возрастным ограничением от 0 и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Льготный билет за 150 рублей могут приобрести пенсионеры, многодетные семьи и посетители с ограниченными возможностями на 2D и 3D сеансы. Скидка предоставляется при предъявлении оригинала документа, подтверждающего льготу, до совершения покупки. Предложение действует только в будние дни с понедельника по пятницу включительно без ограничения по времени.
Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 170 рублей. Групповая скидка - 15%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Приходи смотреть российские и мировые премьеры в формате 2D и 3D в честь дня рождения со скидкой 50%!. Скидка предоставляется при предъявлении подтверждающего документа (паспорт/водительское удостоверение) до совершения покупки. Покупка возможна только в кассе кинотеатра. Акция действительна в течение 7 дней – в день рождения, за 3 дня до и 3 дня после праздника.
Акция действует с понедельника по пятницу для группы от 10 человек с 10.00 до 17.00 . Для коллективного посещения кинотеатра «МОРИ СИНЕМА» компании необходимо предварительно подать заявку для согласования по почте upr.kuncevo@mori-cinema.ru или в кинотеатре администратору. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры» , не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, альтернативный контент, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Скидка для Именинника на 1 билет 100%, при приобретении не менее 6 (шести) кино-билетов единовременно. Скидка действует три дня до Дня Рождения и три дня после Дня рождения. Скидка действует в любой день недели. Скидка действует на любые сеансы и форматы фильмов 3D и 2D. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Пенсионерам скидка 50%. Скидка действует на все дни недели, включая предпраздничные, праздничные и выходные дни. Цены действует только при предъявлении пенсионного удостоверения. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Детям до 6 лет скидка на билет - 50% от стандартной ценовой схемы. Скидка действует на все дни недели, включая предпраздничные, праздничные и выходные дни. Скидка действует на фильмы только с возрастными ограничениями 0+ и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Многодетным семьям - каждый день с 10:00 до 14:59 - скидка на билет 50% при предъявлении удостоверения многодетной семьи. При условии посещения трех членов семьи и более единовременно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Групповые скидки действуют на любой фильм (кроме первого уикенда фильмов-блокбастеров) и в любом зале, с понедельника по воскресенье с 11:00, включая зал VIP зал. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
При предъявлении социальной карты пенсионера/удостоверения инвалида скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 14:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 170 рублей. Групповая скидка - 10%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Всю неделю скидка для детей на билет составляет 50% от стандартной ценовой схемы
Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
При предъявлении студенческого билета очного отделения скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 14:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
В понедельник, вторник и среду - специальные цены для студентов
«Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00.
В понедельник и вторник купите один огромный попкорн и получите два билета по 100 рублей каждый!
Действуют специальные цены для людей с ограниченными возможностями Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для школьников и студентов. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для людей с ограниченными возможностями Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для школьников и студентов. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для людей с ограниченными возможностями Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для детей до 14 лет. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для школьников и студентов. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
«Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00.
Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для школьников и студентов. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для людей с ограниченными возможностями Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
«Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00.
Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для школьников и студентов. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для людей с ограниченными возможностями Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для школьников и студентов. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для людей с ограниченными возможностями Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для детей до 14 лет. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для школьников и студентов. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для людей с ограниченными возможностями Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
«Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00.
«Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00.
Действуют специальные цены для школьников и студентов. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для людей с ограниченными возможностями Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Каждый день, на все сеансы, скидка на групповые посещения: от 10 человек - скидка 10%, от 15 человек - 15%, от 20 человек - 20%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Детям, не достигшим 3-х лет, проход на кинопоказ свободный. Детям-сиротам, детям-инвалидам, студентам из числа детей-сирот скидка на билет- 100% (бесплатный проход). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Групповые скидки действуют на любой фильм (кроме первого уикенда фильмов-блокбастеров) и в любом зале, с понедельника по воскресенье с 11:00, включая зал VIP зал. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Действуют специальные цены для пенсионеров и многодетных семей. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для школьников и студентов. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
Действуют специальные цены для людей с ограниченными возможностями Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Акция действует при наличии соответствующих документов
При покупке двух билетов в кино - скидка на пиццу 50 % в пиццерии при кинотеатре
Участникам ВОВ скидка на билет - 100% (бесплатный проход). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Инвалидам I и II группы скидка - 100% (бесплатный проход). Инвалидам III группы скидка на билет - 50%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Скидка на мероприятия - 50%. Скидка на кинопоказ - 20%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Скидка 50% на посещение первого утреннего сеанса. Действует при предъявлении документа. дающего право на льготу. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для пенсионеров действует скидка на билет 30%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - скидка 30%. Групповая скидка - 40% от базовой цены. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
На первый утренний сеанс скидка школьникам - 50%. Действует при предъявлении ученического билета. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Клубная программа «Фильмы на Пять звезд» даёт скидку на билеты от 5 до 20%, просмотр фильмов по Клубным дням со скидкой 50%.
Клубная программа «Фильмы на Пять звезд» даёт скидку на билеты от 5 до 20%, просмотр фильмов по Клубным дням со скидкой 50%.
Акция «Фильмы недели» – билеты в кино по 200 рублей – действует с четверга по среду еженедельно. Фильмы, участвующие в акции «Фильмы недели», обозначены специальным значком на сайте сети "Мираж Синема".
Каждую среду приходи в МОРИ СИНЕМА и приобретай: билет + попкорн + напиток по единой цене - 500 рублей. На фильмы «блокбастеры» цена билета с напитком и попкорном 550 руб. первого сеанса и до 23.00.
По вторникам билет в кино стоит 280 рублей. Акция не распространяется на фильмы «блокбастеры» , не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для студентов действует скидка 50% от стоимости билета на любой сеанс (при предъявлении студенческого билета)
Для пенсионеров действует скидка 50 % от стоимости билета на любой сеанс (при предъявлении пенсионного удостоверения)
Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Цена билета на 2D фильмы - 120 рублей; на 3D фильмы - 150 рублей. Специальная цена «киновторника» не действует в премьерную неделю фильма. Данная акция действует только в рабочие вторники. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Групповые скидки действуют на любой фильм (кроме первого уикенда фильмов-блокбастеров) и в любом зале, с понедельника по воскресенье с 11:00, включая зал VIP зал. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для учащихся с понедельника по среду на сеансы до 12:00 - скидка 50%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для пенсионеров действует скидка на билет 30%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - скидка 30%. Групповая скидка - 40% от базовой цены. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Именинники могут посмотреть кино бесплатно. Акция действует в течение недели со дня рождения. Предложение по акции «День рождения» действительно только при предъявлении документа удостоверяющего личность. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры», не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, альтернативный контент, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
30% скидка распространяется на кинобилеты и кинобар. Скидка действительна ежедневно и предоставляется при предъявлении удостоверения многодетной семьи и при условии посещения не менее 3-х членов семьи единовременно. Скидка 30% действует только в кинотеатре. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры» , не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Дети до 3х лет бесплатно (без отдельного места). Скидка для детей до 6 лет включительно - 50% от стоимости билета. Скидка действует в будние и выходные дни на все фильмы после 11:00, кроме фильмов в формате D-BOX, IMAX, в VIP-залах, на LOVE местах. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для пенсионеров действует скидка. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Групповые скидки действуют на любой фильм (кроме первого уикенда фильмов-блокбастеров) и в любом зале, с понедельника по воскресенье с 11:00, включая зал VIP зал. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Скидка 50% на кинобилеты. Акция действует ежедневно для детей в возрасте от 4 лет до 11 лет (включительно).Указанная скидка распространяется на все фильмы/мультфильмы с возрастными ограничениями 0+ и 6+, вне зависимости от формата кинопоказа. Акция не распространяется на фильмы «блокбастеры», не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, альтернативный контент, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
30% скидка распространяется на кинобилеты и кинобар. Скидка действительна ежедневно и предоставляется при предъявлении следующих документов: - участнику СВО при предъявлении паспорта, справки участника СВО или удостоверения ветерана боевых действий; - для супруга участника СВО: паспорт, свидетельство о браке, копия справки участника СВО или удостоверения ветерана боевых действий супруга; - для детей до 18 лет: свидетельство о рождении или паспорт, копия справки участника СВО или удостоверения ветерана боевых действий родителя. Скидка 30% действует только в кинотеатре. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры» , не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для именинников - билет в кино БЕСПЛАТНО в кинотеатрах «Алмаз Синема Алтуфьевский» на фильмы, не ограниченные меморандумом кинопрокатной компании! На фильмы с ограничением - стоимость билета для именинника и его сопровождающих ( от 4ех человек) составит на 2D формат - 200 рублей! *Акция действует только для владельцев карты КИНОДИСКОНТ. Предложение действует один раз в течение недели со дня рождения. Для подтверждения скидки необходимо предъявить карту КИНОДИСКОНТ и документ, подтверждающий личность, в кассе кинотеатра. Не суммируется с другими скидками и акциями.
Скидка для Именинника 30%, для гостей 20% в любой день. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
По средам действует фиксированная цена билета - 200 рублей, льготные билеты не действуют. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Акция распространяется на зрителей достигших пенсионного возраста, либо за выслугу лет, инвалидам 1(первой) группы. Цена билета на любой сеанс в понедельник, вторник и четверг 100 рублей (При предъявлении пенсионного удостоверения или справки о выходе на пенсию). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Еженедельно, в воскресенье утром, проходят бесплатные показы фильмов для детей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Еженедельно в кинотеатре проходят бесплатные показы фильмов по искусству (каждую среду днём). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для льготных категорий граждан с понедельника по среду на сеансы до 12:00 - скидка 50%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
В день рождения билет в кино - бесплатно! Действует при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
В кинотеатре действуют специальные цены для детей.Подробнее о детском билете можно узнать в кассе кинотеатра. Действует только на фильмы 0+, 6+ и 12+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
С понедельника по четверг на сеансы до 11:45 стоимость билета в кино снижена. Подробности узнавайте в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для детей до 3 лет - вход бесплатно в кинотеатре «Алмаз Синема Алтуфьевский»! *Предложение действует на фильмы с возрастным ограничением 0+, 6+. Бесплатный вход одного ребенка осуществляется при покупке одного взрослого билета и без предоставления отдельного места. Может потребоваться предъявление документа, подтверждающего возраст ребенка.
Детям в возрасте до 5 лет (включительно) скидка в кино 50%. Скидки действительны для фильмов с возрастными ограничениями 0+ и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Родители - в кино, дети - в игровую бесплатно! Предложение действует при покупке 2 взрослых билетов. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Скидка 10% группам от 15 человек; скидка 20% группам от 20 человек. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для льготных категорий граждан действуют специальные цены на билеты: в зал 2D билет стоит 120 рублей, в зал 3D билет стоит 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для детей до 6 лет в любой день недели на сеансы до 22:00 при сопровождении взрослых предоставляется скидка 50% на билет. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
30% скидка ежедневно до последнего сеанса включительно на кинобилеты и кинобар. Скидка действительна для школьников и студентов очной формы обучения при предъявлении соответствующего документа. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры», не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, альтернативный контент, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей билеты в кино с понедельника по пятницу до 16:00 по специальным ценам: 2D – 200 рублей, 3D – 280 рублей. *Предложение не действует в праздничные и предпраздничные дни. Для покупки льготного билета требуется предоставление удостоверения/документа, подтверждающего льготу. Не действует на фильмы с ограничением по меморандуму. Во время действия акции «Улётные дни» гость имеет право выбора скидки: воспользоваться скидкой по акции «Улётный день», либо льготной скидкой.
Акция действует для пенсионеров и/или инвалидов с понедельник по пятницу с 10:00 до 18:00. Стоимость билета - 250 рублей. Действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры», не действует по праздничным и предпраздничным дням, предпоказы и премьерные показы, альтернативный контент, зал VIP. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для групп от 10 человек билеты в кино в кинотеатре «Алмаз Синема Алтуфьевский»: Для детей до 11 лет со скидкой в 30%. Для детей от 12 лет со скидкой в 20%. Для одного взрослого сопровождающего на группу детей из 10 человек - билет бесплатно! *Итоговая стоимость билетов зависит от репертуара, дня и времени показа. Предложение может быть ограничено на определенные фильмы по требованию кинопрокатных компаний. Скидка предоставляется только по предварительным заявкам! Для бронирования групповой скидки необходимо обратиться в кассу кинотеатра или позвонить по номеру 8 (495) 128-75-33.
С понедельника по среду специальные цены на билеты в кино в 2D/3D формате: до 18.00 – 200 /280 рублей, с 18.00 до 23.00 – 250 /330 рублей, после 23.00 – 200 /280 рублей. *Предложение не действует в праздничные и предпраздничные дни. Гость имеет право выбора скидки: воспользоваться скидкой по акции "Улётный день", либо льготной скидкой (при наличии соответствующих льгот - детский, студенческий, пенсионеры, инвалиды, многодетные). Администрация кинотеатра оставляет за собой право ограничивать действие акции на определенный перечень фильмов, а на определённый перечень фильмов цена может быть увеличена.
Детям до 11 лет включительно ежедневно билеты в кино 2D/3D формата со скидкой в 30%.*Предложение действует на фильмы с возрастным ограничением 0+ и 6+. Билет со скидкой можно приобрести только в присутствии ребенка, для которого предоставляется скидка. Не суммируется с другими скидками и акциями, не действует на фильмы под меморандумом.
Детский билет за 150 рублей приобретается для ребенка до 12 лет включительно на сеансы 2D и 3D с возрастным ограничением 0+ и 6+. Дети до 3 лет допускаются в кинотеатр бесплатно, не занимая отдельного места. Предложение действует без ограничений по дням недели и времени. Покупка возможна только в кассе кинотеатра.
Студент, лови халяву! Это реальный ЗАЧЕТ – 30% скидка на кино и 20% на попкорн с напитком! ЗАЧЕТная СКИДКА в Мираж Синема для студентов по вторникам и средам в течение всего дня! Главное – захвати в кинотеатр студенческий или зачетку! ● 30% СКИДКА НА БИЛЕТЫ В КИНО ДЛЯ СТУДЕНТОВ √ при покупке билетов в кассах кинотеатров √ по вторникам и средам с первого до последнего сеанса (кроме праздничных дней) √ при предъявлении студенческого билета / зачетной книжки √ на стандартные места (не действует на VIP-места) √ на все фильмы √ не суммируется с другими акциями, льготами, специальными тарифами и предложениями √ скидка предоставляется владельцу студенческого билета. ● 20% СКИДКА НА КОМБО ПОПКОРН + НАПИТОК √ действует по вторникам и средам при условии покупки билетов в кино в кассах по акции «ЗАЧЕТная СКИДКА» и предъявлении студенческого билета / зачетной книжки. Акция не суммируется с другими акциями и спецпредложениями
Пенсионеры и ветераны могут покупать билеты по фиксированной цене 150 руб. Льгота действует с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17-00. Скидка действует при предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготы. Данная льгота не распространяется на билеты в залы VIP и на VIP места в стандартных залах и не действует в праздничные дни. Данная льгота не распространяется на сеансы проекта "То Кино!". Скидки и акции не суммируются. Льготы и скидки не распространяются на альтернативный контент (театральные постановки, концерты, могут быть наложены дополнительны ограничения кинопрокатными компаниями). ⠀Скидки и льготы оформляются в кассе в день сеанса.
Многодетные семьи (3 и более детей) могут покупать билеты по фиксированное цене 150 руб. (предоставляется членам многодетных семей). Действует на фильмы с возрастными ограничениями «0+», «6+», «12+». Скидка действует при предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготу. Данная льгота не распространяется на билеты в залы VIP и на VIP места в стандартных залах. Данная льгота не распространяется на сеансы проекта "То Кино!". Скидки и акции не суммируются. Льготы и скидки не распространяются на альтернативный контент (театральные постановки, концерты, могут быть наложены дополнительны ограничения кинопрокатными компаниями). Скидки и льготы оформляются в кассе в день сеанса.
√ 30% СКИДКА на билеты в кино для всей семьи (Льгота "Семья") действует все дни недели ● во всех кинотеатрах "Мираж Синема" при покупке билетов в кассах ● на стандартные места ● распространяется на родителей (а также бабушек и дедушек) с детьми до 14 лет ● действует на фильмы 0+, 6+, 12+. √ 20% СКИДКА на комбо попкорн + напиток действует при условии покупки билетов в кино в кассах кинотеатров по акции «30% СКИДКА на билеты в кино для всей семьи» (Льгота "Семья"). Акция не суммируется с другими акциями и спецпредложениями
Студент, лови халяву! Это реальный ЗАЧЕТ – 30% скидка на кино и 20% на попкорн с напитком! ЗАЧЕТная СКИДКА в Мираж Синема для студентов по вторникам и средам в течение всего дня! Главное – захвати в кинотеатр студенческий или зачетку! ● 30% СКИДКА НА БИЛЕТЫ В КИНО ДЛЯ СТУДЕНТОВ √ при покупке билетов в кассах кинотеатров √ по вторникам и средам с первого до последнего сеанса (кроме праздничных дней) √ при предъявлении студенческого билета / зачетной книжки √ на стандартные места (не действует на VIP-места) √ на все фильмы √ не суммируется с другими акциями, льготами, специальными тарифами и предложениями √ скидка предоставляется владельцу студенческого билета. ● 20% СКИДКА НА КОМБО ПОПКОРН + НАПИТОК √ действует по вторникам и средам при условии покупки билетов в кино в кассах по акции «ЗАЧЕТная СКИДКА» и предъявлении студенческого билета / зачетной книжки. Акция не суммируется с другими акциями и спецпредложениями.
Акция «Фильмы недели» – билеты в кино по 200 рублей – действует с четверга по среду еженедельно. Фильмы, участвующие в акции «Фильмы недели», обозначены специальным значком на сайте сети "Мираж Синема".
Многодетные семьи (3 и более детей) могут покупать билеты по фиксированное цене 150 руб. (предоставляется членам многодетных семей). Действует на фильмы с возрастными ограничениями «0+», «6+», «12+». Скидка действует при предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготу. Данная льгота не распространяется на билеты в залы VIP и на VIP места в стандартных залах. Данная льгота не распространяется на сеансы проекта "То Кино!". Скидки и акции не суммируются. Льготы и скидки не распространяются на альтернативный контент (театральные постановки, концерты, могут быть наложены дополнительны ограничения кинопрокатными компаниями). Скидки и льготы оформляются в кассе в день сеанса.
Пенсионеры и ветераны могут покупать билеты по фиксированной цене 150 руб. Льгота действует с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17-00. Скидка действует при предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготы. Данная льгота не распространяется на билеты в залы VIP и на VIP места в стандартных залах и не действует в праздничные дни. Данная льгота не распространяется на сеансы проекта "То Кино!". Скидки и акции не суммируются. Льготы и скидки не распространяются на альтернативный контент (театральные постановки, концерты, могут быть наложены дополнительны ограничения кинопрокатными компаниями). ⠀Скидки и льготы оформляются в кассе в день сеанса.
√ 30% СКИДКА на билеты в кино для всей семьи (Льгота "Семья") действует все дни недели ● во всех кинотеатрах "Мираж Синема" при покупке билетов в кассах ● на стандартные места ● распространяется на родителей (а также бабушек и дедушек) с детьми до 14 лет ● действует на фильмы 0+, 6+, 12+. √ 20% СКИДКА на комбо попкорн + напиток действует при условии покупки билетов в кино в кассах кинотеатров по акции «30% СКИДКА на билеты в кино для всей семьи» (Льгота "Семья"). Акция не суммируется с другими акциями и спецпредложениями
При покупке зрителем билета в кино по Пушкинской карте и покупке сувенирного ведра для попкорна: первый раз наполняем ведро попкорном за 1 рубль, второй раз - бесплатно. ⠀ ● Для участия в акции зритель: 1. Покупает билет в кино по Пушкинской карте: - онлайн на сайте mirage.ru. В электронном билете появится фраза «РЕФИЛ» и ниже «покажи бармену» 2. Покупает сувенирное металлическое ведро для попкорна ● При первом заполнении сувенирного ведра попкорном за 1 рубль зритель может выбрать вкусы сладкий / карамельный / шоколадный / сырный / фруктовый При покупке солёного попкорна в металлическом ведре, наполнить повторно бесплатно можно только солёным попкорном. При покупке сладкого/карамельного/шоколадного/сырного/фруктового попкорна в металлическом ведре, наполнить повторно бесплатно можно либо солёным, либо сладким попкорном. ● Наполнить сувенирное ведро попкорном повторно бесплатно зритель может по чеку 1 раз в течение того же дня.
Студент, лови халяву! Это реальный ЗАЧЕТ – 30% скидка на кино и 20% на попкорн с напитком! ЗАЧЕТная СКИДКА в Мираж Синема для студентов по вторникам и средам в течение всего дня! Главное – захвати в кинотеатр студенческий или зачетку! ● 30% СКИДКА НА БИЛЕТЫ В КИНО ДЛЯ СТУДЕНТОВ √ при покупке билетов в кассах кинотеатров √ по вторникам и средам с первого до последнего сеанса (кроме праздничных дней) √ при предъявлении студенческого билета / зачетной книжки √ на стандартные места (не действует на VIP-места) √ на все фильмы √ не суммируется с другими акциями, льготами, специальными тарифами и предложениями √ скидка предоставляется владельцу студенческого билета. ● 20% СКИДКА НА КОМБО ПОПКОРН + НАПИТОК √ действует по вторникам и средам при условии покупки билетов в кино в кассах по акции «ЗАЧЕТная СКИДКА» и предъявлении студенческого билета / зачетной книжки. Акция не суммируется с другими акциями и спецпредложениями.
Многодетные семьи (3 и более детей) могут покупать билеты по фиксированное цене 150 руб. (предоставляется членам многодетных семей). Действует на фильмы с возрастными ограничениями «0+», «6+», «12+». Скидка действует при предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготу. Данная льгота не распространяется на билеты в залы VIP и на VIP места в стандартных залах. Данная льгота не распространяется на сеансы проекта "То Кино!". Скидки и акции не суммируются. Льготы и скидки не распространяются на альтернативный контент (театральные постановки, концерты, могут быть наложены дополнительны ограничения кинопрокатными компаниями). Скидки и льготы оформляются в кассе в день сеанса.
Пенсионеры и ветераны могут покупать билеты по фиксированной цене 150 руб. Льгота действует с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17-00. Скидка действует при предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготы. Данная льгота не распространяется на билеты в залы VIP и на VIP места в стандартных залах и не действует в праздничные дни. Данная льгота не распространяется на сеансы проекта "То Кино!". Скидки и акции не суммируются. Льготы и скидки не распространяются на альтернативный контент (театральные постановки, концерты, могут быть наложены дополнительны ограничения кинопрокатными компаниями). ⠀Скидки и льготы оформляются в кассе в день сеанса.
√ 30% СКИДКА на билеты в кино для всей семьи (Льгота "Семья") действует все дни недели ● во всех кинотеатрах "Мираж Синема" при покупке билетов в кассах ● на стандартные места ● распространяется на родителей (а также бабушек и дедушек) с детьми до 14 лет ● действует на фильмы 0+, 6+, 12+. √ 20% СКИДКА на комбо попкорн + напиток действует при условии покупки билетов в кино в кассах кинотеатров по акции «30% СКИДКА на билеты в кино для всей семьи» (Льгота "Семья"). Акция не суммируется с другими акциями и спецпредложениями
«Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00.
Акция «Фильмы недели» – билеты в кино по 200 рублей – действует с четверга по среду еженедельно. Фильмы, участвующие в акции «Фильмы недели», обозначены специальным значком на сайте сети "Мираж Синема".
При покупке зрителем билета в кино по Пушкинской карте и покупке сувенирного ведра для попкорна: первый раз наполняем ведро попкорном за 1 рубль, второй раз - бесплатно. ⠀ ● Для участия в акции зритель: 1. Покупает билет в кино по Пушкинской карте: - онлайн на сайте mirage.ru. В электронном билете появится фраза «РЕФИЛ» и ниже «покажи бармену» 2. Покупает сувенирное металлическое ведро для попкорна ● При первом заполнении сувенирного ведра попкорном за 1 рубль зритель может выбрать вкусы сладкий / карамельный / шоколадный / сырный / фруктовый При покупке солёного попкорна в металлическом ведре, наполнить повторно бесплатно можно только солёным попкорном. При покупке сладкого/карамельного/шоколадного/сырного/фруктового попкорна в металлическом ведре, наполнить повторно бесплатно можно либо солёным, либо сладким попкорном. ● Наполнить сувенирное ведро попкорном повторно бесплатно зритель может по чеку 1 раз в течение того же дня.
При покупке зрителем билета в кино по Пушкинской карте и покупке сувенирного ведра для попкорна: первый раз наполняем ведро попкорном за 1 рубль, второй раз - бесплатно. ⠀ ● Для участия в акции зритель: 1. Покупает билет в кино по Пушкинской карте: - онлайн на сайте mirage.ru. В электронном билете появится фраза «РЕФИЛ» и ниже «покажи бармену» 2. Покупает сувенирное металлическое ведро для попкорна ● При первом заполнении сувенирного ведра попкорном за 1 рубль зритель может выбрать вкусы сладкий / карамельный / шоколадный / сырный / фруктовый При покупке солёного попкорна в металлическом ведре, наполнить повторно бесплатно можно только солёным попкорном. При покупке сладкого/карамельного/шоколадного/сырного/фруктового попкорна в металлическом ведре, наполнить повторно бесплатно можно либо солёным, либо сладким попкорном. ● Наполнить сувенирное ведро попкорном повторно бесплатно зритель может по чеку 1 раз в течение того же дня.
«Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00
«Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00.
«Детский билет» — сниженная цена для детей до 12 лет на фильмы с рейтингом «0+» и «6+» на сеансы до 20:00.
Стоимость билета на сеансы 2D/3D при посещении кинотеатра коллективом: 2D от 10 человек – 150 рублей. На каждые 10 человек предоставляется 1 бесплатный билет для сопровождающего группы; Коллективные посещения осуществляются только в будние дни. Предложение не действует в выходные и праздничные дни. Покупка билетов по акции возможна только в кассе кинотеатра.
Приобрести билет по студенческой цене 150 рублей можно на сеансы 2D и 3D с понедельника по пятницу. Скидка предоставляется при предъявлении студенческого билета (очной формы обучения) до совершения покупки. Предложение не действует в выходные и праздничные дни. Скидка действительна на сеансы с 10:00 до 23:00.
Стоимость билета на сеансы 2D/3D при посещении кинотеатра коллективом: 2D от 10 человек – 150 рублей. На каждые 10 человек предоставляется 1 бесплатный билет для сопровождающего группы; Коллективные посещения осуществляются только в будние дни. Предложение не действует в выходные и праздничные дни. Покупка билетов по акции возможна только в кассе кинотеатра.
Приобрести билет по студенческой цене 200 рублей можно на сеансы 2D и 3D с понедельника по пятницу. Скидка предоставляется при предъявлении студенческого билета (очной формы обучения) до совершения покупки. Предложение не действует в выходные и праздничные дни. Скидка действительна на сеансы с 10:00 до 23:00.
Приходи смотреть российские и мировые премьеры в формате 2D и 3D в честь дня рождения со скидкой 50%!. Скидка предоставляется при предъявлении подтверждающего документа (паспорт/водительское удостоверение) до совершения покупки. Покупка возможна только в кассе кинотеатра. Акция действительна в течение 7 дней – в день рождения, за 3 дня до и 3 дня после праздника.
Детский билет за 150 рублей приобретается для ребенка до 12 лет включительно на сеансы 2D и 3D с возрастным ограничением 0+ и 6+. Дети до 3 лет допускаются в кинотеатр бесплатно, не занимая отдельного места. Предложение действует без ограничений по дням недели и времени. Покупка возможна только в кассе кинотеатра.