Киноклубы Москвы

Garage Screen
Октябрьская
Mars Cinema Space
Трубная
Сухаревская
Цветной бульвар
Mesto 2 Highender Cinema
Стрешнево
Summer Cinema by Kion
Кропоткинская
Полянка
Боровицкая
Time lap
ул. 6-я Радиальная, 3к9
Zыркус
Кузнецкий Мост
Лубянка
Площадь Революции
Антикинотеатр FelicitaTime
Бауманская
Кинематограф
Панфиловский просп., 159
Кино в Сити
Деловой центр
Выставочная
Международная
Клуб Игоря Бутмана на Таганке
Верхняя Радищевская улица, 21
Площадка МосАРТ
Новогиреево
Театро-Бар «Лица»
Белорусская
Фитиль-Клуб
Парк Культуры
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
