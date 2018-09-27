Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Фитиль-Клуб

Фитиль-Клуб

Москва
Кинозал Интерьер Экран
Адрес
г. Москва, Фрунзенская наб., 12
Метро
Парк Культуры
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 287-02-11 / бронирование

Позвонить
В избранное Уже в избранном
О кинотеатре

«Фитиль-Клуб» — это уникальная киноплощадка, позволяющая особенно интересно провести досуг. Находится он в центре столицы. Ближайшая станция метро - Парк Культуры.  

Кинозал клуба оснащен современной техникой, позволяющей смотреть фильмы в форматах 2D, 3D, 35 мм, а также в формате DVD. Кресла для зрителей удобные и широкие - 90 см. Просторные междурядья увеличивают уровень комфорта в кинозале. 

Кинотеатр «Фитиль-Клуб» в Москве — это культовое заведение, популярное среди киноманов, театралов, представителей бомонда. Здесь предлагается несколько видов кинопоказа: для двоих (влюбленных и молодоженов), для компании коллег или друзей, для любителей кино на языке оригинала, для коллективного школьного просмотра. В каждом случае гостей киноклуба ждет дружелюбная атмосфера и отличное проведение досуга.
В кинотеатре регулярно проходят встречи с творческими людьми, мастер-классы, фестивальные показы, интересные выставки.

Кафе
Wi-Fi
Диваны
7.5 Оцените
94 голоса
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
94 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Студентам

Для студентов действует скидка 50% от стоимости билета на любой сеанс (при предъявлении студенческого билета)

Студентам
Пенсионерам

Для пенсионеров действует скидка 50 % от стоимости билета на любой сеанс (при предъявлении пенсионного удостоверения)

Пенсионерам
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Москвы
Новости кинотеатра Новости кинотеатра в нашем канале Телеграм
В киноклубе «Фитиль» прошла премьера первого веб-сериала по заказу Rutube
В киноклубе «Фитиль» прошла премьера первого веб-сериала по заказу Rutube 25 сентября 2018 года в киноклубе «Фитиль» состоялась премьера первого в истории веб-сериала по заказу Rutube «Бар "На грудь"». Гостями мероприятия стали звезды
Написать
27 сентября 2018 14:04
Все новости кинотеатра
Фотографии Все фотографии
Все фотографии
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше