«Фитиль-Клуб» — это уникальная киноплощадка, позволяющая особенно интересно провести досуг. Находится он в центре столицы. Ближайшая станция метро - Парк Культуры.

Кинозал клуба оснащен современной техникой, позволяющей смотреть фильмы в форматах 2D, 3D, 35 мм, а также в формате DVD. Кресла для зрителей удобные и широкие - 90 см. Просторные междурядья увеличивают уровень комфорта в кинозале.

Кинотеатр «Фитиль-Клуб» в Москве — это культовое заведение, популярное среди киноманов, театралов, представителей бомонда. Здесь предлагается несколько видов кинопоказа: для двоих (влюбленных и молодоженов), для компании коллег или друзей, для любителей кино на языке оригинала, для коллективного школьного просмотра. В каждом случае гостей киноклуба ждет дружелюбная атмосфера и отличное проведение досуга.

В кинотеатре регулярно проходят встречи с творческими людьми, мастер-классы, фестивальные показы, интересные выставки.