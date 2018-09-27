Меню
Новости киноклуба «Фитиль-Клуб»

Новости киноклуба «Фитиль-Клуб»

Новости кинотеатра «Фитиль-Клуб»
В киноклубе «Фитиль» прошла премьера первого веб-сериала по заказу Rutube
В киноклубе «Фитиль» прошла премьера первого веб-сериала по заказу Rutube 25 сентября 2018 года в киноклубе «Фитиль» состоялась премьера первого в истории веб-сериала по заказу Rutube «Бар "На грудь"». Гостями мероприятия стали звезды
27 сентября 2018 14:04
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
